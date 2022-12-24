Зима без отопления: как сделать спальню более теплой

Простые и практичные рекомендации по обустройству комнаты

Эксперты считают, что поддерживать для сна лучше всего температуру около 18 градусов по Цельсию. Но что делать, если отопления нет, а температура в спальне неуклонно падает.

Сайт по дизайну и обстановке доме The Spruce рекомендует начать с проверки герметичности окон. Заделка щелей снизит теплопотери. Обнаружить сквозняки можно руками при закрытых дверях и окнах или поднося ароматическую палочку.

Другой способ утеплиться — использовать теплое постельное белье, например фланелевое, и одеяла из пуха или похожего материала. Утеплять стоит не только кровать, но и себя — не лишними на ночь в холоде будут теплые носки и шапка. Сделать кровать теплее к вашему приходу может грелка.

Небольшая перестановка также пойдет на пользу — если отодвинуть кровать от окна, в ней станет теплее. Плюсом к комфорту также станет и плотный ковер на полу. Преградить путь холоду могут плотные жалюзи и шторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал как быстро утеплить пластиковые окна. Источником сквозняков также является и входная дверь, ей также не помешает обновление и утепление.