Три знака Зодиака, которых могут подставить в канун Нового года

Недоброжелатели хотят столкнуть представителей этих зодиакальных созвездий с проблемами

Астрологи говорят, что в начале 2023 года черная полоса для трех знаков Зодиака наконец-то сменится белой. Им будет везти буквально во всем, начиная от заключения выгодных сделок на работе и заметного улучшения финансового состояния, и заканчивая переходом на новый этап отношений со второй половинкой.

Впрочем, не всем так повезет – назвали знатоки звезд и знаки Зодиака, которым в ближайшее время грозит опасность. Как передает МЕТА, в самый важный момент их могут подло обмануть и обидеть.

Овен

Этого знака Зодиаку ждут финансовые потери. Из-за своей чрезмерной доверчивости Овен считает, что все люди хорошие. Астрологи подчеркивают, что им нужно обходить стороной недоброжелателей. Подлые знакомые в канун Нового года попытаются воспользоваться добротой Овнов и обмануть их ради собственной выгоды.

Близнецы

До 25 декабря вам не следует искать новых союзников. Малознакомые люди хотят воспользоваться эффектом неожиданности и столкнуть Близнецов с проблемами. Вам придется затратить много времени и нервов на их решение.

Лев

В последний месяц 2022 года этот знак Зодиака встретит неприятного и лживого человека. Он будет готова на все, чтобы добиться своих корыстных целей. Астрологи советуют Львам не рассказывать о своих планах и достижениях малознакомым людям. Придержать хорошие новости стоит и во время общения с людьми, которых вы не считаете своими друзьями.

Раньше мы рассказывали, кто в Новом 2023 году может рассчитывать на дружелюбное отношение Кролика. Эти знаки Зодиака разбогатеют, даже если об этом пока не задумываются.