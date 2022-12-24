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Что делать, если зимой промокли и замерзли ноги: 5 советов как не заболеть

Автор
Богдана Карц
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Если зимой у вас намокли ноги, действовать нужно быстро
Если зимой у вас намокли ноги, действовать нужно быстро. Фото pexels.com

Еще издавна люди знают, что ноги нужно держать в тепле, но, к сожалению, это не всегда возможно

Зиму можно либо очень любить, либо сильно ненавидеть, ведь именно в это время года мы чаще всего болеем и встречаемся с такими неприятностями, как конденсат на окнах, пересушенное лицо и замерзшие руки и ноги. Но, к счастью, все эти проблемы легко решаются.

К примеру, что делать с промоканием и замерзанием ног зимой, рассказывает Ukr.Media. Издание приводит 5 крутых лайфхаков, которые помогут уберечься от болезни после такой неприятности.

Что делать, если промокли ноги зимой:

  1. Проблема застала вас недалеко от дома? Лучше вернитесь и смените обувь. Если у вас всего одна пара, просушите ее на батарее или с помощью фена.
  2. Носите с собой сменную обувь (или хотя бы носки). Да, возможно, вам и понадобится для этого большая сумка, но если на улице непогода, огромные сугробы или каша из снега, лучше позаботиться о своем здоровье и бросить в рюкзак лишнюю пару ботинок.
  3. Намокли ноги, но нет возможности переобуться? На помощь придут полиэтиленовые пакеты. Целлофановые кульки наденьте на голые ноги, а поверх натяните носки.
  4. Пришли домой с мокрыми ногами и не хотите заболеть? Тогда следует быстренько сделать разогревающий массаж ног, применяя для этого спиртовые или перечные настойки. Ими натирают стопы. А еще поможет горячая ванна.
  5. Не заболеть поможет и горячий травяной чай, а также использование эфирных масел, которые наносятся на грудь.

Однако, если проблема не в промокших ногах, а в том, что они слишком сильно мерзнут на улице, то вам скорее понадобятся теплые стельки. Недавно "Телеграф" писал, какие у них бывают разновидности и как правильно носить стельки с фольгой — кладя их этим материалом вверх или вниз.

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Теги:
#Обувь #Зимняя обувь #Холод #Лайфхак #Промокли ноги