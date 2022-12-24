Как запечь рыбу в чешуе: рецепт вкусного блюда на праздник

Готовится это чудо-чудное из простых и доступных продуктов

В преддверии главных зимних праздников хочется приготовить что-то особенное. Традиционные салаты по типу Оливье и Шубы — это, конечно, круто. Порадуют гостей и разнообразные легкие закуски. Но все же на праздничном столе должно быть что-то необычное. Например, рыба, запеченная с "чешуей".

Этот необычный рецепт потребует от вас проявить все свои художественные способности, но приятно удивит вкусом. Идеей приготовления рыбы в чешуе делится сайт pixelinform.

Что нам нужно:

300 г картофеля

400 г свежемороженой рыбы

желтки 3 яиц

30 мл лимонного сока

10 г сливочного масла

100 мл жирных сливок

специи и соль — по вкусу

Как приготовить блюдо:

Рыбную чешую готовят из сырого картофеля. Картофель чистят, нарезают тонкими круглыми пластинками, которые затем обжаривают в масле до золотистого цвета. Удобнее всего это делать во фритюре. Рыбу нам нужно запечь в духовке. Лучше разделить тушку на две части, сделав филе. Для приготовления соуса смешайте сливки со специями, солью и приправой для рыбы. Не бойтесь брать сливки пожирнее – от 25% – они не свернутся во время нагревания. Поместите филе рыбы в форму для запекания, полейте соусом, а сверху накройте тушку картофельной чешуей. На этом этапе нужно проявить весь свой художественный талант, чтобы блюдо было не только вкусным, но и всем своим внешним видом напоминало рыбу. До готовности блюдо доводят в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 мин. Пока рыба в духовке нужно смешать сырые яичные желтки с лимонным соком, а затем, нагревая на водяной бане, взбить венчиком, пока у вас не получится светлая пышная масса. Сюда же нужно будет тонкой струйкой влить растопленное сливочное масло и перемешивать, пока смесь не загустеет. Этим соусом поливают уже готовую рыбу.

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