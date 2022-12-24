Быстро и дешево: как сделать, чтобы обувь не скользила на гололеде

Простые советы помогут уверенней шагать по скользким поверхностям

Зимние месяцы приносят не только дискомфорт из-за снижения температуры воздуха, но и повышают риски получить травмы из-за падений на скользкой поверхности. Особенно это опасно, если подошва обуви и скользкая сама по себе.

Впрочем, есть несколько "народных" методов, которые сделают подошву не такой скользкой, а главное это не потребует каких-либо вложений денежных средств, поскольку все необходимое можно найти в доме.

Крахмал и лейкопластырь

Хотя в сети можно часто встретить лайфхаки о том, что подошву можно натереть крахмалом или прилепить к ней лейкопластырь, однако стоит учесть, что нужный эффект будет достигнут на очень короткое время. Так что, если вы за пять минут не успеете сделать свои дела, то пользоваться этими советами не стоит.

Наждачная бумага

Этот способ считается одним из наиболее эффективных для домашних условий, поскольку позволяет на пару-тройку дней решить проблемы со скольжением.

Суть метода очень проста: подошву отмывают от грязи и тщательно просушивают, после чего обувным клеем надо приклеить две заплатки из средней или крупной наждачной бумаги (на каблук и основную подошву).

Кальцинированная сода или песок

На каждый протектор надо нанести каплю клея, а затем посыпать ее песком или кальцинированной содой.

При этом важно помнить, что обычная пищевая сода не подойдет. Если используется песок, то вместо обычного обувного клея надо использовать суперклей, иначе все быстро осыпется.

Этот метод позволит на 2-3 недели сделать подошву не такой скользкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно ходить зимой, чтобы не допустить падения, и снизить шансы получения травмы.