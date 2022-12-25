Как с помощью моющего средства убрать лед с бетона и плитки: эффективный лайфхак

Эффективные советы, которые помогут избежать падений

Увы, но зима — это не только пушистый белый снег и мороз, который всех щиплет за щеки, но и обледенелые дороги и дорожки, которые так и норовят сбить нас с ног. Популярным решением этой проблемы являются соль и песок, однако это еще не самые эффективные способы сделать обледенелые дорожки безопаснее. Однако сегодня мы хотим поговорить только о бетоне и плитке, ведь чаще всего у домов именно такой настил.

Почему не подходит в таком случае соль? Ответ простой — растворившийся "соленый" лед может навредить кожаной обуви, или же если соль попадет на какие-то металлические элементы, то это спровоцирует коррозию, пишет prostoway. Более того, соль может разрушить бетон и швы плитки. Поэтому мы предлагаем вам отличную альтернативу с моющим средством.

Как убрать лед из бетона и плитки во дворе

Все, что нужно сделать, это приготовить раствор, который быстро растворит лед на обледенелом бетоне и плитке и без помощи соли. Готовится он очень просто: в двух литрах воды размешайте 60-100 г спирта и 10 капель моющего средства. Этим раствором полейте тротуарную плитку, брусчатку или бетон. Вот и все.

Раньше мы рассказывали, как во время оттепели сохранить ноги сухими, ведь зима в Украине не всегда приходит с морозами. В своей статье мы собрали 5 способов "помочь" своей обуви не пропустить влагу внутрь.