10 правил, как не замерзнуть на улице: неочевидные нюансы
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Простые правила, часто не требующие серьезных вложений
Зимой тепло нужно не только дома, но и на улице. Многие секреты того, как одеваться дома, например многослойность, актуальны и для прогулок. Но на улице нужно не просто одеваться в несколько слоев, а делать это объемно, ведь именно воздух в слоях и между ними помогает сохранить тепло.
"Телеграф" публикует десять советов, как не замерзнуть на улице в снег или мороз. Первое и важное условие — тело должно быть максимально закрыто. Голых щиколоток, рук или головы лучше избегать.
- Разогревать одежду на батарее перед выходом из дома.
- Купить качественное термобелье или использовать лосины на флисе.
- В карманы можно положить грелки для рук.
- Носить с собой термос с горячим напитком.
- Двигаться.
- Не допускать обезвоживания и переполнения мочевого пузыря. От полного становится только холоднее.
- Используйте дополнительные стельки из теплого материала.
- Оставайтесь сухим — если одежда влажная, человек остывает быстрее. Лучше не использовать хлопок в качестве белья, поскольку он вбирает влагу.
- Хорошо ешьте — жирная пища помогает дольше сохранить тепло.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшее время Украину ждет теплая, но дождливая зимняя погода. Местами температура поднимется до +10.