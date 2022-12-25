10 правил, как не замерзнуть на улице: неочевидные нюансы

Простые правила, часто не требующие серьезных вложений

Зимой тепло нужно не только дома, но и на улице. Многие секреты того, как одеваться дома, например многослойность, актуальны и для прогулок. Но на улице нужно не просто одеваться в несколько слоев, а делать это объемно, ведь именно воздух в слоях и между ними помогает сохранить тепло.

"Телеграф" публикует десять советов, как не замерзнуть на улице в снег или мороз. Первое и важное условие — тело должно быть максимально закрыто. Голых щиколоток, рук или головы лучше избегать.

Разогревать одежду на батарее перед выходом из дома.

Купить качественное термобелье или использовать лосины на флисе.

В карманы можно положить грелки для рук.

Носить с собой термос с горячим напитком.

Двигаться.

Не допускать обезвоживания и переполнения мочевого пузыря. От полного становится только холоднее.

Используйте дополнительные стельки из теплого материала.

Оставайтесь сухим — если одежда влажная, человек остывает быстрее. Лучше не использовать хлопок в качестве белья, поскольку он вбирает влагу.

Хорошо ешьте — жирная пища помогает дольше сохранить тепло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшее время Украину ждет теплая, но дождливая зимняя погода. Местами температура поднимется до +10.