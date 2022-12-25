Белые разводы на обуви исчезнут за минуту: два проверенных средства

Необязательно тратить деньги на дорогие специализированные средства

Зима – это настоящее испытание для любой обуви, даже самой стильной и трендовой, особенно в мокрую снежную погоду. Каждый ведь сталкивался с проблемой белых разводов на ботинках после прогулки по заснеженным улицам? Почему они появляются, и как от них избавиться — читайте далее.

Оказывается, эти белые разводы — это соль и реагенты, которыми посыпают улицы для того, чтобы не было сделать их менее скользкими, сообщает belnovosti. Белые отметины остаются и на кожаной обуви, и из моделей из нубука или замши, и конечно же и на ботинках из искусственной кожи тоже. Что же делать, чтобы их убрать?

Как убрать белые разводы с обуви

Первый лайфхак, который спасет вас от этой проблемы — это нужно приготовить раствор из уксуса. Соедините две части уксуса и одну часть воды, а после смочите мягкую тряпочку в этой смеси и почистите ею белые пятна на обуви. А после того, как ботинки/сапоги высохнут, намажьте ее кремом.

Второй, и не менее эффективный вариант – это лайфхак с нашатырным спиртом. Нанесите его на тряпку и протрите загрязненные участки. После высыхания обуви — отполируйте их щеткой и намажьте их кремом.

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