Дешево, но красиво: как сделать эффективную свечу из мандарина (видео)

Кожура мандарина подойдет для изготовления простой масляной лампады

Из-за непрекращающихся российских обстрелов украинская энергосистема переживает не лучшие свои дни, а многие жители нашей страны сталкиваются с отключениями света. Чтобы более комфортно ощущать себя в темноте, многие из них уже закупили свечи и фонарики, а другие прибегли к помощи экзотических самоделок, вроде свечи из картошки или даже мандаринок.

Простейшим, но эффективным рецептом создания необычной, но изящной свечи поделился кандидат химических наук и популяризатор химии Глеб Репич в своем TikTok-канале.

Для приготовления свечи понадобится лишь мандарин и рафинированное растительное масло.

С мандарина аккуратно снимают шкурку, чтобы получилось две половинки в виде чашечки с торчащей в центре завязью. Стоит отметить, что мандарин на эту роль подойдет лучше других цитрусовых, поскольку с них настолько аккуратно снять шкурку вряд ли получится.

В получившуюся чашечку наливают подсолнечное масло, чтобы оно пропитало ее стенки и дно, но ниже уровня завязи, которую в конечном итоге надо поджечь.

Получившаяся свеча не только будет гореть относительно долго, но и также очень красиво выглядит. Кроме того, она не выделяет дыма и не дает запаха.

Как сообщалось ранее, многим продуктам можно найти альтернативное применение, например картошка может пригодиться не только для создания свечей, но и также может быть использована для создания простого самодельного обогревателя.