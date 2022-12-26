Чтобы ходить без травм: простые правила прогулок по гололеду

Нужно не только правильно ходить, но и падать

Украинская зима в декабре не обещает серьезных заморозков, но осадков стоит ожидать. Ходить по скользкому мокрому снегу порой так же опасно, как и по льду. Чтобы избежать травм, нужно следовать ряду правил.

Ассоциация ортопедов Мичигана рекомендует начать с выбора правильной обуви. Лучшее сцепление обеспечивает обувь с резиновыми или неопреновыми композитными подошвами.

Старайтесь ходить медленно. Если впереди место, которое кажется сильно скользким, попробуйте его, прежде чем стать всей ногой.

Сохраняйте равновесие с помощью рук, не прячьте их в карманы. Старайтесь не носить тяжелые грузы на одной стороне.

Когда ходите по обледеневшим участкам, делайте короткие, шаркающие шаги и слегка раздвиньте ноги. Такая "ходьба пингвина" увеличивает центр тяжести.

Во время высадки и посадки из машины или транспорта будьте предельно осторожны — многие травмы происходят именно в этот момент.

Ортопеды рекомендуют при падении стараться не приземляться на колени, запястья или спину, а падать, например, на бок.

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