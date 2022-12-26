Сколько дней будет в 2023 году: високосный он или нет (фото)

Из-за особенностей нашего летоисчисления каждые 4 года мы вынуждены добавлять один "лишний" день в феврале

До Нового года 2023 года остается все меньше времени. И пока одни задумываются над тем, как его отпраздновать (что одеть, как украсить дом и что приготовить на праздничный стол), других интересует вопрос: а будет ли високосным 2023 год?

Ответ имеет ТСН. Журналисты уже просчитали, сколько дней будет в 2023 году и даже подготовили календарь на следующий год.

Что такое високосный год

Високосный год – это год солнечного календаря, который на один день длиннее обычного. То есть, он длится не 365, а 366 дней. И это значит, что в феврале в таком случае 29 дней вместо 28-ми.

Особый високосный год был введен для того, чтобы выровнять временной сдвиг, возникающий из-за разницы между тропическим годом (период обращения солнца) и общепринятым календарем. В первом — 365 суток 5 ч и 49 мин и если бы не было високосных годов, то ежегодное наложение почти 6 ч со временем дало бы постепенное смещение сезонов, что могло вызвать недоразумения и неудобства.

Как рассчитать, будет ли 2023 год високосным

Особые "высокие" годы — это те, цифра которых кратна 4 и не делится на 100. Хотя и здесь есть исключения — все годы, кратные 400 (например, 1600, 2000, 2400).

Итак, чтобы рассчитать, будет ли 2023 год високосным, нужно запомнить три основных правила:

если цифра года кратна 400 — 366 суток в году;

если цифра кратна 4 и не кратна 100 – также 366 суток в году;

если цифра не кратна 100 и не кратна 400 – 365 суток в году.

Таким образом, проведя простой расчет, можно понять, что 2023 год не будет "высоким". Количество дней в следующем году — 365, а в феврале 2023-го будет 28 суток.

Ближайший високосный год будет 2024 , а еще в этом столетии годами на 366 дней будут:

Ближайший высокосный год по традиционному календарю будет в 2024 году

Календарь на 2023 год

Следует обратить внимание, что вся разница високосного и невисокосного года в количестве дней февраля. Все остальные месяцы имеют фиксированное количество дней – 30 или 31.

То есть невисокосный 2023 начнется в воскресенье, 1 января. Кончится он также в воскресенье, 31 декабря.

Классический календарь на 2023 год

Будет ли 2023 год высокого года по Восточному календарю

По Восточному календарю год Черного Водяного Кролика придет к нам 22 января 2023 и продлится до 9 февраля 2024, когда уступит место года Зеленого Деревянного Дракона. То есть, по китайской традиции, этот год продлится 383 дня.

Более того, согласно восточному календарю, 2023 год будет високосным . А все потому, что Восточный календарь связан с солнечно-лунным циклом.

Есть и другие особенности, отличающие китайский календарь от того, каким пользуются украинцы:

более выраженная разница между обычным и високосным годом (как правило, обычный год по Восточному календарю длится 353-355 суток, а високосный — 383-385 суток);

в високосный год здесь прибавляют не один день, а целый месяц;

Восточный календарь циклический (один цикл – 60 лет), а привычный для нас календарь бесконечен;

в Китае нет цифрового обозначения года, вместо этого каждый год имеет своего покровителя и стихию (например, 2023 год будет годом Черного Водяного Кролика).

Нынешний китайский 60-летний цикл начался 2 февраля 1984 года. То есть грядущий 2023 год будет 40-ым в цикле.

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