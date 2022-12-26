Так ничего не получится: когда нельзя загадывать желание между людьми с одинаковыми именами

Простые правила помогут сделать все правильно и никому при этом не навредить

Этот год подходит к концу и самое время задуматься о желании на следующий – 2023 год. Загадать его можно в новогоднюю ночь или же в любой другой день, воспользовавшись для этого знакомством с двумя тезками.

Впрочем, не все так просто — есть ряд правил, которые нужно соблюдать, чтобы желание исполнилось. Что нужно делать, а что нельзя, рассказывает Ukr.Media.

Откуда взялась примета

Эта примета известна людям еще с давних пор. Раньше считалось, что называть младенца по святцам — это к добру, ведь святой в таком случае будет оберегать своего тезку с еще большими усилиями и будет вести его по жизни.

Также известно немало случаев, когда в одной семье несколько поколений носили одинаковые имена. Вот отсюда и пошла известная примета: оказавшись между двумя людьми с одинаковыми именами, все сразу пытаются загадать желание. Хотя и в древности существовало поверье, что это работает только при определенных условиях, когда люди заранее к этому готовятся. В противном случае вы ограничиваете их в проявлении доброй воли и ваш порыв может встретиться с чьим-либо внутренним противостоянием. А в этом случае что-то может пойти совсем не так, как вы это представляете.

Как правильно загадать желание между двумя людьми с одинаковыми именами

Прежде всего, очутившись между двумя тезками, не спешите тут же становиться между ними, чтобы загадать желания, навязывая таким образом им свою волю. Это не должно происходить спонтанно — вы должны быть уверены в том, что эти люди к вам хорошо относятся и не против того, чтобы вы использовали их энергию для исполнения своего желания. Поэтому лучше сначала попросить у них разрешения. Обязательно условие: эти люди не должны быть между собой кровными родственниками, иначе обмен энергией будет происходить между ними, а ваше желание не сбудется. Не менее важно и время, в которое совершается этот обряд. Считается, что наиболее активная фаза материализации мнений между 12 и 14 часами, в тот день недели, когда вы родились. В другое время обряд либо не сработает, либо сработает не в полную силу. И еще одно не менее важное условие: при загадывании желания расстояние между всеми участниками должно быть не более полуметра, а "в момент истины" нужен тактильный контакт — хотя бы легкое прикосновение к рукам обеих тезок.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя спать на двух подушках. Существует много примет, связанных с этим предметом интерьера, и наши предки всегда старались их придерживаться. Оказывается, даже ложась спать, мы можем совершить ошибки и навлечь на себя бедность.