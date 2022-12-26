Календарь на 2023 год: когда будут выходные и главные праздники года (фото)

На дополнительные выходные пока рассчитывать не стоит

Обычно, когда речь идет о календаре в год, мы сразу думаем о том, сколько выходных и праздничных дней у нас будет. Но в 2023 году на дополнительные выходные пока рассчитывать не стоит — согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" на период действия военного положения установлены новые правила.

Сейчас в Украине приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. На практике это значит, что официальных четко регламентированных выходных сейчас нет – график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Впрочем, даты государственных праздников от этого никак не меняются. Далее рассказываем, на какие дни в Украине будут приходиться главные официальные праздники.

Государственные праздники в 2023 году

1 января — Новый Год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

16 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы;

4 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

28 июля — День украинской государственности;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

Календарь на 2023 год: государственные праздники и выходные

Какие дни в 2023 году после Победы Украины будут выходными

После нашей победы в войне, развязанной россией, заработают правила, согласно которым переносятся:

выходной 1 января, воскресенье, Новый Год — на понедельник, 2 января;

— на понедельник, 2 января; выходной 7 января, суббота, Рождество — должен переноситься на понедельник, 9 января;

— должен переноситься на понедельник, 9 января; выходной 16 апреля, воскресенье, Пасха — на понедельник, 17 апреля;

— на понедельник, 17 апреля; выходной 4 июня, воскресенье, Троица – перешел бы на понедельник 5 июня;

– перешел бы на понедельник 5 июня; выходной 14 октября, суббота — должен переноситься на понедельник, 16 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам — при желании — проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.