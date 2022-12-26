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Календарь на 2023 год: когда будут выходные и главные праздники года (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
В мирное время, если официальный государственный праздник совпадает с выходным, следующий рабочий день тоже становится нерабочим Новость обновлена 26 декабря 2022, 11:47
В мирное время, если официальный государственный праздник совпадает с выходным, следующий рабочий день тоже становится нерабочим. Фото pinterest.com

На дополнительные выходные пока рассчитывать не стоит

Обычно, когда речь идет о календаре в год, мы сразу думаем о том, сколько выходных и праздничных дней у нас будет. Но в 2023 году на дополнительные выходные пока рассчитывать не стоит — согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" на период действия военного положения установлены новые правила.

Сейчас в Украине приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. На практике это значит, что официальных четко регламентированных выходных сейчас нет – график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Впрочем, даты государственных праздников от этого никак не меняются. Далее рассказываем, на какие дни в Украине будут приходиться главные официальные праздники.

Государственные праздники в 2023 году

  • 1 января — Новый Год;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 16 апреля — Пасха;
  • 1 мая — День труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 4 июня — Троица;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
  • 28 июля — День украинской государственности;
  • 24 августа — День Независимости Украины;
  • 14 октября — День защитника Украины;
  • 25 декабря — Рождество Христово.
Календарь на 2023 год - праздники и выходные
Календарь на 2023 год: государственные праздники и выходные

Какие дни в 2023 году после Победы Украины будут выходными

После нашей победы в войне, развязанной россией, заработают правила, согласно которым переносятся:

  • выходной 1 января, воскресенье, Новый Год — на понедельник, 2 января;
  • выходной 7 января, суббота, Рождество — должен переноситься на понедельник, 9 января;
  • выходной 16 апреля, воскресенье, Пасха — на понедельник, 17 апреля;
  • выходной 4 июня, воскресенье, Троица – перешел бы на понедельник 5 июня;
  • выходной 14 октября, суббота — должен переноситься на понедельник, 16 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам — при желании — проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.

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