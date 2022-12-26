Календарь на 2023 год: когда будут выходные и главные праздники года (фото)
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На дополнительные выходные пока рассчитывать не стоит
Обычно, когда речь идет о календаре в год, мы сразу думаем о том, сколько выходных и праздничных дней у нас будет. Но в 2023 году на дополнительные выходные пока рассчитывать не стоит — согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" на период действия военного положения установлены новые правила.
Сейчас в Украине приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. На практике это значит, что официальных четко регламентированных выходных сейчас нет – график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Впрочем, даты государственных праздников от этого никак не меняются. Далее рассказываем, на какие дни в Украине будут приходиться главные официальные праздники.
Государственные праздники в 2023 году
- 1 января — Новый Год;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 марта — Международный женский день;
- 16 апреля — Пасха;
- 1 мая — День труда;
- 9 мая — День Победы;
- 4 июня — Троица;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 28 июля — День украинской государственности;
- 24 августа — День Независимости Украины;
- 14 октября — День защитника Украины;
- 25 декабря — Рождество Христово.
Какие дни в 2023 году после Победы Украины будут выходными
После нашей победы в войне, развязанной россией, заработают правила, согласно которым переносятся:
- выходной 1 января, воскресенье, Новый Год — на понедельник, 2 января;
- выходной 7 января, суббота, Рождество — должен переноситься на понедельник, 9 января;
- выходной 16 апреля, воскресенье, Пасха — на понедельник, 17 апреля;
- выходной 4 июня, воскресенье, Троица – перешел бы на понедельник 5 июня;
- выходной 14 октября, суббота — должен переноситься на понедельник, 16 октября.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам — при желании — проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.