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Всего один простой трюк с пластиковыми окнами избавит их от конденсата

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Конденсат – сезонная проблема Новость обновлена 26 декабря 2022, 12:41
Конденсат – сезонная проблема. Фото cpykami

Одно средство решит проблему с лишней влагой в доме

С этой проблемой в отопительный сезон сталкивается практически каждый украинец, в доме которого установлены пластиковые окна. Когда холодный воздух снаружи встречается с теплым воздухом внутри, это может привести к образованию конденсата, который, в свою очередь, приводит к образованию в помещении плесени.

Справиться с этой проблемой можно без какой-либо "химии". Приобретите в строительном магазине всего одну копеечную вещь, и вы забудете о конденсате на окнах надолго. Как пишет cpykami, в этом поможет обычная ПЭТ-пленка толщиной 0,5 мм.

Благодаря этому способу вы забудете о проблеме застаивания воды на подоконнике и сбегание ее вниз на пол.

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах

  1. Отклеиваем пластиковую раму двусторонним скотчем.
  2. Наклеиваем на стекло ПЭТ-пленку.
  3. Снимаем с пленки верхний защитный слой.
как избавиться от конденсата на окне

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от конденсата на окнах с помощью соды.

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#Окна #Лайфхаки #Конденсат