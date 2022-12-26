Всего один простой трюк с пластиковыми окнами избавит их от конденсата

Одно средство решит проблему с лишней влагой в доме

С этой проблемой в отопительный сезон сталкивается практически каждый украинец, в доме которого установлены пластиковые окна. Когда холодный воздух снаружи встречается с теплым воздухом внутри, это может привести к образованию конденсата, который, в свою очередь, приводит к образованию в помещении плесени.

Справиться с этой проблемой можно без какой-либо "химии". Приобретите в строительном магазине всего одну копеечную вещь, и вы забудете о конденсате на окнах надолго. Как пишет cpykami, в этом поможет обычная ПЭТ-пленка толщиной 0,5 мм.

Благодаря этому способу вы забудете о проблеме застаивания воды на подоконнике и сбегание ее вниз на пол.

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах

Отклеиваем пластиковую раму двусторонним скотчем. Наклеиваем на стекло ПЭТ-пленку. Снимаем с пленки верхний защитный слой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от конденсата на окнах с помощью соды.