Что посмотреть на Новый год: подборка "незаезженных" фильмов — топ-7 (видео)

Интересные идеи для хорошего вечера

В канун Нового 2023 года хочется поверить в чудо и как-то поднять себе настроение. Создать праздничную атмосферу и немного отвлечься от забот и проблем поможет наша подборка праздничных фильмов. Мы собрали 7 интересных фильмов, которые помогут вам расслабиться.

Любите Куперов (2015 год)

Интересный фильм для просмотра всей семьей. В нем рассказывается об одной большой семье из 4-х поколений, которые собираются вместе на Рождество и у каждого из героев – свое "единственное желание". У этой американской комедии есть все шансы стать вашим новым любимым новогодним фильмом.

Крутая новогодняя комедия — трейлер к фильму "Любите Куперов"

Мой дедушка — Дед Мороз (2021 год)

Свеженький украинский новогодний фильм. По сценарию, накануне Нового Года 9-летний Максим мечтает только о том, чтобы найти своего дедушку, да еще и когда он — сам Дед Мороз. Поэтому мальчик отправляется на его поиски прямо в Киев. По дороге малыша, конечно же, ждет много приключений и неожиданностей.

Трейлер к украинскому фильму на Новый год "Мой дедушка — Дед Мороз"

Четыре Рождества (2008 год)

Легкая и смешная комедия — как раз для создания праздничного настроения в канун Нового года. В фильме супруги собираются улететь на Рождество на остров Фиджи, чтобы не проводить его с родственниками. Однако из-за небольшой неприятности в аэропорту им пришлось наведаться к родителям, а это — 4 похода в гости к родственникам!

Украинский трейлер к фильму "Четыре Рождества"

Ангелы чудятся (2014 год)

Краткометражный фильм группы DZIDZIO для семейного просмотра. По сюжету Дзидзьо, Лесик и Юлик идут колядовать и поют традиционной народной колядки "Бог ся рождает". Но колядуют они, собираясь заработать денег не совсем честным путем.

Фильм "Ангелы чудятся" от DZIDZIO

Бесконечное Рождество (2006 год)

Молодой композитор, автор рождественских песенок вынужден праздновать Рождество в компании бывшей жены, ее родителей и сына-подростка. В какой-то момент выясняется, что он проживает в этот день снова и снова. Герою придется серьезно поразмыслить над тем, как из этого выпутаться.

Трейлер к новогоднему фильму "Бесконечное Рождество"

Новая рождественская сказка/Скряга (1988 год)

Американское фэнтези, современная сатирическая версия "Рождественской песни" Чарлза Диккенса. Главный герой ленты — Кросс — безжалостный и хладнокровный магнат с нетипичным чувством юмора, он всесилен и абсолютно безразличен ко всему, кроме собственных денег. В общем, Фрэнк – один из тех ребят, которые запросто могут испортить вам отличный праздник. Поэтому сверхъестественные силы решили срочно заняться его перевоспитанием.

Официальный трейлер к фильму "Скряга"

Щелкунчик и 4 королевства (2018 год)

В самые трудные времена только Рождество приносит счастье в каждый дом, однако юная Клара не хочет ничему радоваться… Чтобы развеселить девушку, крестный отец сделал ей необычный подарок, позволивший юной леди попасть в увлекательный параллельный мир. Им оказалось целое королевство, созданное когда-то ее матерью. Чтобы вернуть миру гармонию, Кларе придется бороться со злом.

Трейлер к фильму "Щелкунчик и 4 королевства"

Раньше мы рассказывали как на Новый год 2023 привлечь в свой дом удачу и достаток. Эти простые ритуалы нужно провести в новогоднюю ночь, чтобы прожить весь следующий год в изобилии и осуществить свои заветные желания.