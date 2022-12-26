Что посмотреть на Новый год: подборка "незаезженных" фильмов — топ-7 (видео)
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Интересные идеи для хорошего вечера
В канун Нового 2023 года хочется поверить в чудо и как-то поднять себе настроение. Создать праздничную атмосферу и немного отвлечься от забот и проблем поможет наша подборка праздничных фильмов. Мы собрали 7 интересных фильмов, которые помогут вам расслабиться.
Любите Куперов (2015 год)
Интересный фильм для просмотра всей семьей. В нем рассказывается об одной большой семье из 4-х поколений, которые собираются вместе на Рождество и у каждого из героев – свое "единственное желание". У этой американской комедии есть все шансы стать вашим новым любимым новогодним фильмом.
Мой дедушка — Дед Мороз (2021 год)
Свеженький украинский новогодний фильм. По сценарию, накануне Нового Года 9-летний Максим мечтает только о том, чтобы найти своего дедушку, да еще и когда он — сам Дед Мороз. Поэтому мальчик отправляется на его поиски прямо в Киев. По дороге малыша, конечно же, ждет много приключений и неожиданностей.
Четыре Рождества (2008 год)
Легкая и смешная комедия — как раз для создания праздничного настроения в канун Нового года. В фильме супруги собираются улететь на Рождество на остров Фиджи, чтобы не проводить его с родственниками. Однако из-за небольшой неприятности в аэропорту им пришлось наведаться к родителям, а это — 4 похода в гости к родственникам!
Ангелы чудятся (2014 год)
Краткометражный фильм группы DZIDZIO для семейного просмотра. По сюжету Дзидзьо, Лесик и Юлик идут колядовать и поют традиционной народной колядки "Бог ся рождает". Но колядуют они, собираясь заработать денег не совсем честным путем.
Бесконечное Рождество (2006 год)
Молодой композитор, автор рождественских песенок вынужден праздновать Рождество в компании бывшей жены, ее родителей и сына-подростка. В какой-то момент выясняется, что он проживает в этот день снова и снова. Герою придется серьезно поразмыслить над тем, как из этого выпутаться.
Новая рождественская сказка/Скряга (1988 год)
Американское фэнтези, современная сатирическая версия "Рождественской песни" Чарлза Диккенса. Главный герой ленты — Кросс — безжалостный и хладнокровный магнат с нетипичным чувством юмора, он всесилен и абсолютно безразличен ко всему, кроме собственных денег. В общем, Фрэнк – один из тех ребят, которые запросто могут испортить вам отличный праздник. Поэтому сверхъестественные силы решили срочно заняться его перевоспитанием.
Щелкунчик и 4 королевства (2018 год)
В самые трудные времена только Рождество приносит счастье в каждый дом, однако юная Клара не хочет ничему радоваться… Чтобы развеселить девушку, крестный отец сделал ей необычный подарок, позволивший юной леди попасть в увлекательный параллельный мир. Им оказалось целое королевство, созданное когда-то ее матерью. Чтобы вернуть миру гармонию, Кларе придется бороться со злом.
Раньше мы рассказывали как на Новый год 2023 привлечь в свой дом удачу и достаток. Эти простые ритуалы нужно провести в новогоднюю ночь, чтобы прожить весь следующий год в изобилии и осуществить свои заветные желания.