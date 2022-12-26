Сталлоне с Гиром, "Скала" с Дизелем: пять пар актеров, которые терпеть друг друга не могут (фото)

Вражда между этими знаменитыми мужчинами не утихает по сей день

Звезды умеют дружить, но лучше всего у них получается между собой враждовать. Тем более, когда речь заходит о знаменитых актерах.

Нередко из-за напряженного и бешеного графика на площадке знаменитости ссорятся, а после и вовсе отказываются работать друг с другом. Если некоторые знаменитости все же зарывают топор войны, то другие открыто заявляют о своей ненависти к коллегам даже спустя много лет.

"Телеграф" рассказывает о пяти парах актеров, которые до сих пор отказываются сниматься вместе.

1. Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир

Звезды Голливуда сильно поссорились еще в 1974 году во время съемок фильма "Лорды из Флэтбуша". С тех пор вместе мужчины больше никогда не снимались.

2. Джордж Клуни и Рассел Кроу

Звезда "Друзей Оушена" Джордж Клуни однажды рассказал в интервью, что его коллега Рассел Кроу обидел его, когда тот назвал Клуни "продажным". А все дело в том, что актер не отказывается сниматься в рекламах дорогих брендов. Кстати, досталось тогда от Кроу не только Клуни, но и Гаррисону Форду и Роберту Де Ниро.

3. Томми Ли Джонс и Джим Керри

Во время съемок фильма "Бэтмен навсегда" в 1995 году ветеран американской киноиндустрии Томми Ли Джонс не скрывал от Керри, что не любит его. Поговаривали, что звезда "Людей в черном" ненавидит шутовство своего коллеги.

4. Дуэйн Джонсон и Вин Дизель

Причина неприязни звезд франшизы "Форсаж" более чем ясна. Дуйэн Джонсон назвал Дизеля мастером манипуляции, а затем и вовсе отказался сниматься в продолжении киноленты. Сам Вин заявил, что у него с коллегой просто "разные подходы к киносъемкам".

5. Алек Болдуин и Шайа Лабаф

Болдуин и ЛаБаф не смогли сработаться на одной сцене. Звезда первых "Трансформеров" был сильно возмущен тем, что Болдуин забывал свои слова на репетициях бродвейского спектакля "Сироты" по пьесе Лайла Кесслера. Тогда Алек попросил продюсеров, чтобы его лишили роли, но вместо этого они уволили Лабафа. Актер не стал молчать и ситуация получила огласку в СМИ.

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