Невероятно вкусный и ароматный рождественский торт: рецепт, которому уже 170 лет

Это очень особый праздничный пирог, который легко готовится и приятно порадует своим вкусом.

Новогодне-рождественские праздники становятся особенно приятными, когда дома царит атмосфера праздника. А это не только наряженная елка и хорошо спрятанные подарки для родных. Сделать ожидание более приятным помогает и приготовление всевозможных ароматных вкусностей.

Чтобы пополнить свою копилку рецептов, можете попробовать испечь на Новый год или Рождество этот вкусный пирог. Он готовится по особому рецепту, которому уже более 170 лет, пишет американское издание Fox News.

Этот праздничный торт совсем не похож на десерты, которые мы обычно готовим к празднику. Он наполнен ароматами всяческих пряностей и именно это создает в доме настоящую рождественскую атмосферу. Вкус вас тоже приятно удивит. "Из всех рецептов, спрятанных в кулинарной книге моей прабабушки, этот самый старый — ему более 170 лет. Это был первый из ее рецептов, который попал в мою духовку, и когда дверь открылась, рождественское утро танцевало в облаке ностальгии", — рассказывает Сара Гонсалес в своей кулинарной книге "Выпечка из хлебной леди".

Ингредиенты:

размягченное сливочное масло – 1/2 стакана

сахар – 1/2 стакана

яйца – 1 шт.

ваниль – 1 ч.л.

мука – 1/2 стакана

сода – 1/2 ч.л.

корица – 1 ч.л.

молотый имбирь – 1 ч.л.

молотая гвоздика – 1/2 ч.л.

молотый душистый перец – 1/2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

сахарный сироп – 1 стакан

Приготовление:

Разогреваем духовку до 350 градусов. Застилаем противень 9x9 дюймов пергаментной бумагой (размеры противня – примерно 23х23 см). В чаше миксера взбиваем сливочное масло и сахар – до пышности, это займет около 5 мин. Тогда добавляем яйцо, ванильный экстракт и еще немного взбиваем. В отдельной миске с помощью миксера нужно смешать муку, пищевую соду, корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец и соль. В другой миске смешиваем патоку и приготовленную смесь из сливочного масла и сахара. Частями добавляем в миксер муку и масло. Готовое тесто выливаем в форму и разглаживаем верх. Выпекать рождественский пирог нужно 45 мин, проверяя готовность зубочисткой. Потом даем ему немного остыть (приблизительно 30 мин). Тем временем готовим масляный крем из маскарпоне и выкладываем на полностью охлажденный лепешку. Перед подачей присыпаем праздничный торт корицей.

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