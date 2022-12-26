Из картошки и масла: как сделать эффективный обогреватель своими руками (видео)
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Для создания обогревателя понадобится всего несколько материалов
Украинцы, готовясь к тяжелой зиме, придумали огромное количество способов согреться дома без отопления. Одним из альтернативных источников тепла являются самодельные обогреватели. Сделать их можно легко и быстро и в случае отключения отопления они не дадут замерзнуть.
На сегодняшний день существуют сотни лайфхаков, как сделать обогреватель из, к примеру, керамических горшков, стеклянной и жестяной банок, сковороды и свечи и многих других материалов. Однако сделать источник тепла можно даже используя картофель. Корреспондент Александр Саюн в эфире "Сніданок з 1+1" показал, как легко и быстро можно сотворить самодельный обогреватель, одним из материалов для которого является популярный овощ.
Такого обогревателя хватит примерно на 2-3 часа. Это зависит от того, сколько масла вы нальете в картошку.
Какие материалы нужны для создания обогревателя:
- 1 крупная картошка;
- спички;
- нож;
- подсолнечное масло;
- глиняный горшок (в центре горшка должно быть небольшое отверстие);
- фитиль от свечи;
- два кирпича.
Как создать обогреватель:
- картофель нужно разрезать пополам, а затем вычистить его изнутри;
- после того как углубления в картофеле были сделаны, следует взять фитиль, скрепить его со спичками и вставить в середину овоща;
- внутрь картофеля нужно залить подсолнечное масло;
- кирпичи следует расположить параллельно, а сверху на них установить горшок;
- поджигаем фитиль и ставим картофелину под горшок в конструкции;
- после этого останется подождать, пока конструкция начнет издавать тепло.
Внимание! Данное устройство нельзя делать на деревянной основе, а также оставлять его без присмотра.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и легко можно сделать своими руками обогреватель из жестяной банки. Для его создания понадобится всего несколько материалов.