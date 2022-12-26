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Из картошки и масла: как сделать эффективный обогреватель своими руками (видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Обогреватель из картошки
Обогреватель из картошки. Фото Скриншот видео

Для создания обогревателя понадобится всего несколько материалов

Украинцы, готовясь к тяжелой зиме, придумали огромное количество способов согреться дома без отопления. Одним из альтернативных источников тепла являются самодельные обогреватели. Сделать их можно легко и быстро и в случае отключения отопления они не дадут замерзнуть.

На сегодняшний день существуют сотни лайфхаков, как сделать обогреватель из, к примеру, керамических горшков, стеклянной и жестяной банок, сковороды и свечи и многих других материалов. Однако сделать источник тепла можно даже используя картофель. Корреспондент Александр Саюн в эфире "Сніданок з 1+1" показал, как легко и быстро можно сотворить самодельный обогреватель, одним из материалов для которого является популярный овощ.

Такого обогревателя хватит примерно на 2-3 часа. Это зависит от того, сколько масла вы нальете в картошку.

Какие материалы нужны для создания обогревателя:

  • 1 крупная картошка;
  • спички;
  • нож;
  • подсолнечное масло;
  • глиняный горшок (в центре горшка должно быть небольшое отверстие);
  • фитиль от свечи;
  • два кирпича.

Как создать обогреватель:

  • картофель нужно разрезать пополам, а затем вычистить его изнутри;
  • после того как углубления в картофеле были сделаны, следует взять фитиль, скрепить его со спичками и вставить в середину овоща;
  • внутрь картофеля нужно залить подсолнечное масло;
  • кирпичи следует расположить параллельно, а сверху на них установить горшок;
  • поджигаем фитиль и ставим картофелину под горшок в конструкции;
  • после этого останется подождать, пока конструкция начнет издавать тепло.

Внимание! Данное устройство нельзя делать на деревянной основе, а также оставлять его без присмотра.

Подробная видеоинструкция создания самодельного обогревателя

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и легко можно сделать своими руками обогреватель из жестяной банки. Для его создания понадобится всего несколько материалов.

Теги:
#Зима #Картошка #Лайфхак #DIY #Обогреватель