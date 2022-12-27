Как преобразить свою квартиру этой зимой: семь способов, дарующих уют и тепло

С приходом холодов нам все больше хочется уюта в своем "гнездышке"

Для того чтобы создать такие же интерьерные уголки, как это часто показывают на красивых картинках в Инстаграме, многие люди тратят колоссальные деньги, обращаясь к дизайнерам. Однако не только профессионалы (или новомодные обогреватели) могут создавать уют. Можно справиться и самостоятельно.

Чтобы преобразит свою квартиру в оазис уюта и тепла, можно воспользоваться несколькими профессиональными трюками, пишет "Твій світ". Попробуйте незатратные способы, которые сделают ваш домашний уголок более уютным с приходом холодов.

1. Большие пушистые одеяла

Это именно то, во что можно завернуться и вмиг почувствовать себя уютно.

2. Плюшевые или искусственные меховые коврики

Есть одна вещь, которая сделает жилое пространство более уютным – и это ворсистый коврик. Он добавит тепло и милую красоту в ваш дом.

3. Декор теплыми древесными тонами

Теплые цвета древесины создают ощущение уюта. Это могут быть:

массивные рамки для фотографий из натурального дерева

деревянная подставка для телевизора

оригинальные деревянные фигурки и другие предметы интерьера

4. Цветы и зелень

Вазоны хорошо дополнят теплые цвета древесины и принесут жизнь в дом. Лучше бы, если бы они были настоящими, а не искусственными. Их можно разместить на кухонном столе или поставить в углу гостиной.

5. Светодиодные гирлянды

Чтобы сделать освещение более уютным, дизайнеры советуют воспользоваться светодиодными лампами с более теплыми цветовыми температурами. Такие гаммы и правда делают помещение более уютным.

6. Свечи

С отключением света из-за необходимости свечи стали пользоваться бешеной популярностью. Можно расставить по комнате и ароматические свечи. Но помните о безопасности!

7. Уютные ароматы

Благодаря приятным запахам сосны или корицы ваша квартира приобретет необычайный уют. Подойдут аромалампы, освежители воздуха или те же ароматические свечи.

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