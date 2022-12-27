Чтобы Оливье не был как каша: 4 правила приготовления праздничного салата

Чаще всего проблемы возникают с одним из главных ингредиентов салата

Салат Оливье – традиционное блюдо на новогоднем столе. Несмотря на то, что есть сотни других рецептов крутых праздничных салатов, тысячи хозяек ежегодно готовят именно его.

Однако бывает, что салат получается "не очень" — и по внешнему виду, и по вкусу. Ингредиенты слипаются, образуя вместо вкусного праздничного блюда, какую-то непонятную кашу. Почему так происходит и как это исправить, рассказывает pixelinform.

4 ошибки, которые портят Оливье

Неподходящий сорт картофеля. Это очень важное условие, ведь некоторые разновидности овощей сильно развариваются и в результате салат не держит форму. Чтобы избежать такой неприятности, перед приготовлением Оливье следует приобрести несколько сортов картофеля, отварить по одной картофелине и оценить результат. Или же можно специально приобрести корнеплод, который не будет развариваться – с этим вам помогут фермеры, занимающиеся выращиванием картофеля. Неправильная варка картофеля. Многие забывают о том, что варить картофель для оливье и на многие другие салаты нужно в подсоленной воде. Благодаря этому продукт будет держать форму и не будет крошиться в салате. Также можно в процессе варки добавить немного уксуса или лимонного сока. Горячий картофель. Измельчать теплый и тем более горячий клубень нельзя — он будет выглядеть просто ужасно и не будет держаться кучи. Опытные повара после отваривания еще около часа держат корнеплод в холодильнике – так салат будет выглядеть эстетично. Ранняя заправка. Заправлять майонезом или соусом сразу весь приготовленный салат не стоит – оливье заправляют исключительно перед подачей на стол. Если вы сделаете это раньше, то салат превратится в жидкую неаппетитную кашу. Да и самому салату не помешает немного постоять в холодильнике перед подачей – это позволит всем компонентам сохранить нужную форму.

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