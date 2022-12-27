Пять секретных функций iPhone, о которых не знает почти никто

Подсказки и советы, которые помогут вам сделать свой телефон еще удобнее

Компания Apple постоянно борется за то, чтобы ее операционная система была максимально удобна и понятна для пользователей. Впрочем, некоторые функции и возможности для большинства счастливых владельцев iPhone все еще остаются тайной.

Часто полезные функции спрятаны глубоко в недрах системы. Находить их приходится буквально под микроскопом, сообщает itechua.com.

Пароль

Секретная функция хранения паролей на iPhone

Откройте параметры и перейдите к разделу Wi-Fi.

В правом верхнем углу нажмите кнопку "Изменить" и подтвердите вход с помощью Touch ID или Face ID.

Выберите сеть, от которой хотите просмотреть пароль, и нажмите "i" в кружочке.

Нажмите пароль и откроется для копирования.

Теперь можете просто перенести его в заметки или на какой-то листик для дальнейшего использования, чтобы в следующий раз при потере хранящихся паролей не пришлось все "сбрасывать".

Как сделать в Safari стартовую страницу

Какие бы крутые браузеры для iPhone не выпускали сторонние разработчики, самым популярным все равно остается Safari. Им достаточно удобно пользоваться, однако этот процесс можно сделать еще более приятным. К примеру, в браузере Safari для стартовой страницы можно установить фоновое изображение:

Установка фонового изображения на странице Safari

Для этого:

Откройте Safari и добавьте пустую вкладку.

Прокрутите вниз и нажмите кнопку "Изменить".

Еще раз прокрутите вниз и выберите из предложенных фоновых изображений или установите свое.

Теперь стартовая страница будет выглядеть не просто как серый или белый прямоугольник со ссылками, а будет иметь приятный цветастый фон или ваше любимое фото на заднем фоне.

Длинный скриншот на iPhone

Скриншот – это один из наиболее удобных способов поделиться или сохранить информацию, находящуюся на экране вашего смартфона. Правда, его размера не всегда хватает, чтобы уместилось все необходимое.

На Айфоне это поправимо — там есть функция длинных скриншотов. Это работает вот так:

Откройте Safari и перейдите на страницу, которую хотите закрыть.

Сделайте снимок экрана удобным для вас способом и откройте миниатюру в левом нижнем углу.

В верхней части экрана выберите "Вся страница".

Нажмите кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу и выберите, по какой программе поделиться. Или просто сохраните в "Файле".

Теперь вам будет доступен длинный PDF-файл. По умолчанию он хранится в файлах, поэтому искать его следует именно там.

Длинный скриншот в формате PDF-файла на Айфоне – это очень удобно

Как отменить действие на iPhone

После отказа от кнопки "Домой" Apple добавила на iPhone большое количество разных жестов, позволяющих удобно управлять смартфоном. Но некоторые из них совершенно не очевидны.

К примеру, вы набрали много текста в сообщении, но решили не отправлять его. Вместо того чтобы долго его стирать или пытаться выделить удаление, можно просто отменить набор месседжа: для этого проведите тремя пальцами влево. В верхней части экрана появится небольшой баннер с текстом "Отмена". Чтобы вернуться назад, повторите то же самое — только уже в правую сторону.

Закрыть вкладки в Safari

Вы когда-нибудь замечали, сколько вкладок у вас может быть открыто в Safari? Бывает, что у некоторых пользователей их там десятки. И ни к чему хорошему это не ведет – при запуске браузера телефон может начать тормозить. Исправить это можно просто закрыв все лишние страницы. А чтобы не делать этого вручную, на iPhone можно настроить автоматическое закрытие:

Откройте параметры и перейдите к разделу Safari.

Зайдите в пункт "Закрывать вкладки".

Выберите удобный для вас временной интервал.

Автоматическое закрытие вкладок – ваша гарантия, что браузер будет работать быстро и без проблем

Теперь все вкладки будут закрываться автоматически по истечении заданного промежутка времени. Очень удобно, если вы привыкли открывать много страниц, а закрывать их лень. Главное – не забывайте хранить нужное в закладках, иначе придется искать информацию заново.

Ранее мы рассказывали об одной функции на смартфоне, которая "сажает" аккумулятор в 5 раз быстрее. Фича в целом полезна, но потребляет очень уж много заряда.