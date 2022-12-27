Замените расческу и не только: как ухаживать за волосами зимой, чтобы они не электризовались

В холодный сезон стоит несколько изменить правила ухода за вашей шевелюрой

Зимой следует защищать от мороза не только кожу, особый уход требуют и волосы. Многие страдают от того, что волосы электризуются. Они буквально "липнут" к теплой одежде и выглядят ужасно, когда вы снимаете шапку или капюшон. Однако есть способы решить эту неприятность.

Статика волос зимой возникает из-за трения или изменения влажности, это заставляет ваши пряди отталкивать друг друга, что приводит к непослушным волосам. Несколько простых лайфхаков, в том числе со сменой расчески, предотвратят электризацию волос зимой, передает thechannel46.

Ионный фен

Используйте ионные фены вместо обычных. Они добавляют в поток воздуха множество отрицательно заряженных ионов, что в результате убирает накопившееся в ваших волосах статическое электричество.

Несмываемые кондиционеры, спреи и лаки для волос

Существует масса антистатиков для волос. Их главная задача удерживать влагу в ваших волосах, устраняя существующее статическое электричество. Эти средства легки в нанесении. К примеру, лак просто распылите на металлическую или деревянную расческу и проведите им по локонам, чтобы избавиться от статического электричества, где бы вы ни находились.

Увлажняющие средства для волос

Сухие волосы более склонны к статике, поэтому использование увлажняющего шампуня, кондиционеров, масок и сывороток может помочь эффективно решить эту проблему. Ищите антистатические средства для волос с такими ингредиентами, как масло ши, авокадо, кокосовое молоко и банан. Эти ингредиенты могут быть очень эффективными для сохранения мягкости и увлажнения ваших волос, особенно зимой. Однако не стоит мыть голову каждый день, ведь это может лишить кожу головы натуральных масел, что сделает волосы сухими и ломкими.

Деревянные или металлические расчески

Пластиковые расчески могут усугубить проблему статического электричества. Вместо этого используйте деревянные, керамические или металлические расчески. Металлические расчески очень эффективно снимают статическое электричество с волос. Вы также можете инвестировать в специальные антистатические расчески.

Добавим, что отказ от синтетической и нейлоновой одежды, заплетение волос в косу или пучок перед сном и сведение к минимуму средств для укладки также могут помочь уменьшить статическое электричество.

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