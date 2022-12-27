Как утеплить свой дом на зиму: несколько простых и бюджетных способов

Несколько простых способов помогут утеплить ваш дома

В Украину пока не нагрянули сильные холода, но конец января обещает быть морозным, а потому украинцам, которые еще не утеплили свои дома, следует задуматься об этом. "Телеграф" расскажет, как и чем утеплить окна, пол и стены.

Своевременное утепление своего жилья поможет минимизировать потерю тепловой энергии и снизит проникновение холодного воздуха в помещение. Хотя этот процесс не из дешевых, существуют и более бюджетные способы, пишет OBOZREVATEL.

Утепление полов

Чаще всего для утепления пола используются следующие материалы: пенопласт, керамзит, пеноборд и минеральная вата. Если вы утепляете пол пенопластом, для лучшего эффекта стоит под него настелить полиэтилен. Такой способ является доступным по цене, а также его преимущество заключается в высокой теплоизоляции.

Кроме того, можно использовать вспененный полиэтилен с ламинацией или фольгой. Благодаря такому способу тепло будет отражаться внутрь помещения.

Утепление окон

Одним из бюджетных способов утепления окон является заделывание щелей силиконовым герметиком. Он наносится на стыки (снаружи окна) по периметру окна. Его нужно наносить на сухую поверхность.

Также утеплить окна можно используя монтажную пену. Ее следует наносить между рамой и стеной. Можно также использовать прорезиненный уплотнитель, являющийся одним из самых надежных вариантов для сохранения тепла. Или же отлично подойдет теплосберегающая пленка. Ее можно легко приклеить к стеклу с помощью фена.

Утепление дверей

В первую очередь нужно убедиться, что в дверях нет щелей, которые могли бы пропускать холодный воздух в квартиру или дом. Утепление следует начинать с устранения таких сквозняков с помощью уплотнителя.

Можно использовать накладной уплотнитель для утепления двери. Также часто используют дерматин, который подходит и для деревянных дверей. Однако перед покрытием необходимо утеплить дверь с помощью поролона или пенопласта.

Утепление стен внутри и снаружи

Большой популярностью пользуется пенопласт, благодаря своей цене и минимальной теплопроводности. Плюс ко всему, утепление пенопластом может прослужить до 25 лет. Большую роль играет качество материала и соблюдение технологии монтажа.

Можно также использовать другие органические утеплители: арболит, ДСП, пенополиуретан, фибролит. Подойдут и неорганические материалы, к которым относятся стекловата, минеральная и керамическая вата.

Для того чтобы утеплить стены внутри дома можно использовать пенопласт, экструзионный пенополистирол, пенополиуретан и эковату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сделать спальню в доме более теплой на период морозов.