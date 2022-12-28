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Никакой блєкаут не страшен: как сделать яркий фонарик своими руками всего за пару минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как сделать фонарик из светодиода и батареек
Как сделать фонарик из светодиода и батареек. Фото pexels.com

Вам даже не понадобиться паяльник

Поскольку россияне намерено уничтожают украинскую инфраструктуру, нужно быть готовым к тому, что может быть блэкаут. Чтобы не остаться полностью без света, есть много полезных лайфхаков и способов: от покупки фонариков и ламп на батарейках или даже солнечных батареях, до самодельных фонариков, о котором мы и хотим рассказать далее.

Достаточно яркий источник света можно сделать буквально за 5 минут даже без паяльника, пишет unian. Все что вам понадобится — это батарейки АА — 2 шт, светодиод 3v — 1 шт, скрепка или фольга и изолента. Как это соединить, чтобы оно светилось — читайте далее.

Светодиодный фонарик из двух батареек и светодиода без паяльника

  1. Возьмите две пальчиковые батарейки "плюс" к "минусу" и в таком положении примотайте их друг к другу изолентой.
  2. Металлическую скрепку или плотно свернутый кусочек фольги прикрепите к полюсам батареек с одного из концов, а с другого конца прикрепите "ножки" светодиода.
  3. Ваш фонарик готов! Он будет светить до тех пор, пока не сядут батарейки или пока вы не отклеите изоленту.
Як зробити ліхтарик своїми руками

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с отключением интернета при отсутствии света. Роутер можно подключить к особому павербанку, но подойдет он не всем.

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#Фонарик #Лайфхак #Блэкаут