Никакой блєкаут не страшен: как сделать яркий фонарик своими руками всего за пару минут

Вам даже не понадобиться паяльник

Поскольку россияне намерено уничтожают украинскую инфраструктуру, нужно быть готовым к тому, что может быть блэкаут. Чтобы не остаться полностью без света, есть много полезных лайфхаков и способов: от покупки фонариков и ламп на батарейках или даже солнечных батареях, до самодельных фонариков, о котором мы и хотим рассказать далее.

Достаточно яркий источник света можно сделать буквально за 5 минут даже без паяльника, пишет unian. Все что вам понадобится — это батарейки АА — 2 шт, светодиод 3v — 1 шт, скрепка или фольга и изолента. Как это соединить, чтобы оно светилось — читайте далее.

Светодиодный фонарик из двух батареек и светодиода без паяльника

Возьмите две пальчиковые батарейки "плюс" к "минусу" и в таком положении примотайте их друг к другу изолентой. Металлическую скрепку или плотно свернутый кусочек фольги прикрепите к полюсам батареек с одного из концов, а с другого конца прикрепите "ножки" светодиода. Ваш фонарик готов! Он будет светить до тех пор, пока не сядут батарейки или пока вы не отклеите изоленту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с отключением интернета при отсутствии света. Роутер можно подключить к особому павербанку, но подойдет он не всем.