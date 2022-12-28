Как правильно встретить Новый год: важные традиции, которые принесут удачу

А вы знали, что раньше Новый год отмечался 1 марта?

Совсем скоро наступит Новый 2023 год, который напомним, что пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, и вест мир активно к нему готовится. Стоит отметить, что в разных странах есть свои традиции и обычаи празднования новогодних праздников, и во многом они похожи. К примеру к Новому году принято украшать елку, дарить подарки и садится за праздничный стол со своей семьей или друзьями. Однако сегодня мы хотим поговорить о традициях именно в Украине.

Стоит отметить, что наши предки отмечали Новый год совсем не так, как делаем это мы, пишет hochu.ua. Как именно, и какие традиции стоит соблюдать и сейчас, чтобы год был удачным, мы и расскажем далее в материале.

Новый год: как отмечали праздник наши предки

Сначала небольшой экскурс в историю. Впервые Новый год начали отмечать 1 января еще в 46 году до нашей эры. И решил так делать всем известный римский император Юлий Цезарь. Только тогда этот праздник не был посвящен встрече нового года, да и про китайский гороскоп тогда никто не знал, а был он посвящен двуликому божеству Янусу. Затем такую традицию переняли и другие страны.

Если взять к примеру Киевскую Русь, то тогда Новый год отмечался 1 марта, ведь праздник был связан с возрождением природы и ее новым началом. Однако после дата неоднократно "переносилась".

В 15 веке, после того как православье приняло греко-византийский ритуал, Новый год начали встречать 1-го сентября, а те части Украины, которая находились в составе Великого княжества Литовского, отмечали праздник уже 1-го января.

Окончательно традиция отмечать Новый год 1 января закрепилась лишь в 1700-м году. Тогда же появились и традиции украшать елки, празднования за накрытым столом и дарения подарков.

Помимо этого наши предки связывали с празднованием Нового года и различные религиозные, языческие и светские обряды. Они включали:

формирование дидуха;

посевание;

новогодние гадания и приметы;

украшение елки;

празднование за пышно накрытым столом;

народные гуляния;

закрытие долгов и примирение.

Отметим, что многие из них соблюдаются и сейчас. К примеру посевают, чтобы урожай в будущем году был хорошим. И делать это нужно обязательно пшеницей. Также к нам перешла и традиция, что в новом году первым, кто должен войти в дом, должен быть мужчина.

Раньше, когда Новый год отмечался 1 сентября, на стол обязательно ставился дидух, которого плели из пшеницы и украшали плодами, ягодами и лентами. После ему на смену и пришла новогодня елка. Люди верили, что она охраняет дом от злых духов и беды. Ее украшали конфетами, цветами, фруктами, а позже искусственными игрушками.

Также традиции перед Новым годом обязательно включают приметы и гадания. Наши предки верили, что в новогоднюю ночь все желания сбываются, главное их правильно загадывать. А также, что в этот период умершие родственники и святые слышат все молитвы и исполняют самые искренние просьбы.

Поэтому обязательно загадайте свое самое заветное желание в новогоднюю ночь, ни с кем не ссорьтесь, раздайте все долги и отмечайте праздник с теми людьми, которых любите. И тогда в новом году вас будет ждать лишь удача и успех.

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.