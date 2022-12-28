Вместо наскучивших "Шубы" и "Оливье": рецепт необычного салата "Граф" с орехами
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Здесь есть все, что нужно для вкусного и сытного салата: овощи, мясо, майонез и яйца
Если не знаете, что новенького приготовить на праздничный стол для встречи Нового года 2023, предлагаем порадовать своих родных и гостей этим замечательным салатом. Он приятно удивит и своим видом, и чудесным вкусом.
Салат "Граф" очень сытный, ведь в нем есть мясо, картофель, куриные яйца и майонез. Все это прекрасно сочетается с черносливом и чесноком, уверяет кулинарная блогерка Irina Belaja, которая на своем канале в youtube делится интересными рецептами.
Ингредиенты:
- Отварное мясо (телятина или куриная грудка) — 300 г
- Картофель среднего размера – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Небольшая свёкла
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Куриные яйца – 3 шт.
- Чернослив – 120 г (можно заменить маринованными грибами или огурцами)
- Грецкие орехи — 50 г
- Зеленый горошек – 2-3 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Майонез – для заправки
Приготовление:
Сначала нужно отварить картофель, свеклу и морковь, а также яйца (они должны быть приготовлены вкрутую). Мясо тоже отвариваем – в подсоленной воде со специями.
Лук мелко нарезаем и маринуем, залив смесью из стакана воды и ½ стакана уксуса (9%). Туда добавляем соль и сахар, все хорошо перемешиваем и отставляем минут на 30, чтобы лук хорошо промариновался.
Отварное мясо нужно нарезать небольшими кусочками, равно как и чернослив и грецкие орехи.
На небольшое блюдо устанавливаем кулинарное кольцо для салатов, внутреннюю часть которого немного смазываем маслом, чтобы потом проще было снимать кольцо с уже готового салата. Можно закрыть стенки кольца пищевой пленкой, что тоже облегчит процесс снятия его с готового салата.
Маленький совет: все овощи лучше натирать прямо на блюдо, заполняя определенный слой салата. Так эти слои будут лёгкими и воздушными. Что касается майонеза, то не используйте его слишком много, ведь каждый слой должен быть промазан этим соусом – на выходе может выясниться, что блюдо слишком жирное.
Теперь выкладываем салат слоями:
- Мясо. Его нужно хорошо утрамбовать с помощью ложки и смазать майонезом – особое внимание уделяйте краям будущего блюда, чтобы все хорошо держалось.
- Картофель, натертый на большой терке. Сверху смазываем майонезом.
- Маринованный лук + натертая свёкла. Этот слой следует смазать майонезным соусом с чесноком, солью и перцем.
- Чернослив + орехи. Покрываем все майонезом.
- Зеленый горошек + натертая морковь, немного подмазываем майонезом.
- Натертые яичные белки и майонез.
- Мелко натертые желтки. Это последний слой – для украшения салата.
Салат можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей на стол кольцо снимают.
Готовим луковую "лилию" для украшения салата "Граф"
Для украшения салата нужно взять обычную белую луковицу правильной круглой формы. Из нее мы и сделаем цветок лилии, который помещается на верхушку блюда.
Плодоножку луковицы не удаляем, а просто немного зачищаем, а вот хвостик обрезаем – срез должен получиться диаметром 1,5-2 см. Нам нужно разрезать луковицу примерно на 14-16 частиц. Делается это острым ножом (непременно!), не доходя до основания приблизительно на 1 см.
Если хотите, луковую "лилию" можно еще и подкрасить, чтобы она выглядела как настоящая. Для этого понадобится вода комнатной температуры, подкрашенная соком свеклы. Самый простой вариант – вода из-под только что сваренной свеклы.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусный "ресторанный" салат за 20 мин. В его составе, кстати, тоже есть чернослив и мясо.