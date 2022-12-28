Вместо наскучивших "Шубы" и "Оливье": рецепт необычного салата "Граф" с орехами

Здесь есть все, что нужно для вкусного и сытного салата: овощи, мясо, майонез и яйца

Если не знаете, что новенького приготовить на праздничный стол для встречи Нового года 2023, предлагаем порадовать своих родных и гостей этим замечательным салатом. Он приятно удивит и своим видом, и чудесным вкусом.

Салат "Граф" очень сытный, ведь в нем есть мясо, картофель, куриные яйца и майонез. Все это прекрасно сочетается с черносливом и чесноком, уверяет кулинарная блогерка Irina Belaja, которая на своем канале в youtube делится интересными рецептами.

Ингредиенты:

Отварное мясо (телятина или куриная грудка) — 300 г

Картофель среднего размера – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Небольшая свёкла

Морковь – 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Куриные яйца – 3 шт.

Чернослив – 120 г (можно заменить маринованными грибами или огурцами)

Грецкие орехи — 50 г

Зеленый горошек – 2-3 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Майонез – для заправки

Приготовление:

Сначала нужно отварить картофель, свеклу и морковь, а также яйца (они должны быть приготовлены вкрутую). Мясо тоже отвариваем – в подсоленной воде со специями.

Лук мелко нарезаем и маринуем, залив смесью из стакана воды и ½ стакана уксуса (9%). Туда добавляем соль и сахар, все хорошо перемешиваем и отставляем минут на 30, чтобы лук хорошо промариновался.

Отварное мясо нужно нарезать небольшими кусочками, равно как и чернослив и грецкие орехи.

На небольшое блюдо устанавливаем кулинарное кольцо для салатов, внутреннюю часть которого немного смазываем маслом, чтобы потом проще было снимать кольцо с уже готового салата. Можно закрыть стенки кольца пищевой пленкой, что тоже облегчит процесс снятия его с готового салата.

Маленький совет : все овощи лучше натирать прямо на блюдо, заполняя определенный слой салата. Так эти слои будут лёгкими и воздушными. Что касается майонеза, то не используйте его слишком много, ведь каждый слой должен быть промазан этим соусом – на выходе может выясниться, что блюдо слишком жирное.

Теперь выкладываем салат слоями:

Мясо. Его нужно хорошо утрамбовать с помощью ложки и смазать майонезом – особое внимание уделяйте краям будущего блюда, чтобы все хорошо держалось. Картофель, натертый на большой терке. Сверху смазываем майонезом. Маринованный лук + натертая свёкла. Этот слой следует смазать майонезным соусом с чесноком, солью и перцем. Чернослив + орехи. Покрываем все майонезом. Зеленый горошек + натертая морковь, немного подмазываем майонезом. Натертые яичные белки и майонез. Мелко натертые желтки. Это последний слой – для украшения салата.

Салат можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей на стол кольцо снимают.

Как приготовить салат "Граф" — пошаговая инструкция от Irina Belaja

Готовим луковую "лилию" для украшения салата "Граф"

Для украшения салата нужно взять обычную белую луковицу правильной круглой формы. Из нее мы и сделаем цветок лилии, который помещается на верхушку блюда.

Плодоножку луковицы не удаляем, а просто немного зачищаем, а вот хвостик обрезаем – срез должен получиться диаметром 1,5-2 см. Нам нужно разрезать луковицу примерно на 14-16 частиц. Делается это острым ножом (непременно!), не доходя до основания приблизительно на 1 см.

Если хотите, луковую "лилию" можно еще и подкрасить, чтобы она выглядела как настоящая. Для этого понадобится вода комнатной температуры, подкрашенная соком свеклы. Самый простой вариант – вода из-под только что сваренной свеклы.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусный "ресторанный" салат за 20 мин. В его составе, кстати, тоже есть чернослив и мясо.