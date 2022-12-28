Как подключить смартфон к телевизору: все возможные способы и инструкция

Это можно сделать через Wi-Fi, Blutooth, USB или другие специальные шнуры – в общей сложности есть 8 способов

Современные телевизоры обладают множеством полезных функций и преимуществ. Если раньше их покупали, чтобы просматривать телевизионные программы и фильмы из кассет или дисков, то нынешние модели телеков позволяют и в игры поиграть, и YouTube или фильмы прямо из Интернета просмотреть. Однако настоящим прорывом считается возможность подключать к телевизору смартфон. Теперь – при создании пары – пользователь может просматривать контент с телефона не на маленьком экране, а на огромном дисплее с 4К расширением.

Подключить свой гаджет к телевизору очень просто. Причем есть 8 разных способов как это сделать, информируют Факты ICTV.

Способы подключения

Подключить телефон к телевизору можно проводным или беспроводным способом. В общей сложности существует 8 вариантов, как создать пару:

через Bluetooth; через Wi-Fi; с помощью USB-кабеля; с помощью набора стандартов DLNA; через Miracast; с помощью Chromecast; через AirPlay; с помощью HDMI.

Способы подключения также зависят от модели телефона и операционной системы: iOS или Android. Это означает, что одни смартфоны можно подключать любым из вышеуказанных способов, а другие только некоторыми.

Самыми распространенными и удобными вариантами подключения являются Bluetooth, Wi-Fi, с помощью кабеля USB и HDMI. О них и расскажем в этой статье.

Подключаемся к телевизору через Wi-Fi

Откройте главное меню телевизора и перейдите в "Настройки". Включите функцию Wi-Fi Direct. Теперь перейдите в настройку смартфона и зайдите во вкладку Wi-Fi. Найдите способ подключения через Wi-Fi Direct (на Android этот пункт может размещаться в расширенных настройках), но заметьте, что все операционные системы смартфонов и интерфейс отличаются, поэтому у вас эта функция может быть в другом месте.

При включении функции Wi-Fi Direct на смартфоне и телевизоре начнется сканирование. В списке доступных устройств появится ТV, на котором Direct уже включен и он готов к созданию пары. Теперь выполните подключение, а на смартфоне используйте меню "Отправить", чтобы поделиться данными с телевизором.

Как подключить смартфон к телевизору через Bluetooth

Для подключения через Bluetooth требуется телевизор, на котором установлена такая функция. Проверяется это в сетевых настройках.

Если телевизор поддерживает Bluetooth, включите его и найдите "Выбор устройства". Должно открыться окно со списком доступных девайсов. Включите на смартфоне Bluetooth и нажмите "Поиск" на телевизоре. Если все сделано правильно, на экране телевизора появится сообщение об успешном сопряжении с телефоном. Если с первого раза соединиться не удалось, повторите попытку.

Примечательно, что некоторые модели телевизоров и смартфонов оснащены несовместимыми версиями Bluetooth. В этом случае вам придется выбрать другой способ подключения (через Wi-Fi или USB-кабель).

Подключаем телефон к телевизору с помощью USB-кабеля

Это можно сделать с любым смартфоном, имеющим операционную систему Android, Windows Phone, Chrome OS или iOS, а на телевизоре должен быть разъем USB.

Чтобы начать соединение, возьмите кабель USB и подключите его к обоим устройствам (они должны быть включены). Возьмите пульт телевизора и найдите кнопку AV. Затем нажмите клавишу Input (или Source). То же можно сделать через интерфейс операционной системы ТВ – нам необходимо перейти в меню выбора источника сигнала и переключиться на USB-порт (Source). Теперь на телефоне должна появиться просьба подтвердить действие. Нажмите кнопку "Подтвердить".

После подключения на экране TV появится рабочий стол смартфона со всеми папками и приложениями. Для навигации используйте стандартный пульт дистанционного управления.

Подключение через HDMI

Помните, что для подключения сначала необходимо выбрать кабель, совместимый с телефоном. Например, если вы используете iPhone, то нужен HDMI-кабель с разъемом Lightning, а для Android – USB-C или microUSB.

Сначала подключите смартфон к плазме с помощью кабеля. Зайдите в меню телевизора и измените источник сигнала HDMI.

Уже через несколько секунд на экране TV должен появиться рабочий стол смартфона.

Ранее мы рассказывали, что можно посмотреть в канун Нового года 2023. В нашей подборке — 7 небанальных фильмов, которые помогут создать праздничное настроение всей семье.