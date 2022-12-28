Маринованная сельдь по-голландски: рецепт особой закуски к празднику
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Все ингредиенты уже есть у вас дома – их просто нужно правильно соединить
На новогодний стол многие хозяйки пытаются приготовить что-то новенькое. Но при этом немногие решаются пробовать какие-то очень экзотические рецепты. Потому и стараются сделать те же блюда в новом исполнении.
Если это — о вас, предлагаем попробовать приготовить маринованную сельдь по-голландски. Ничего особенного покупать не придется, да и времени на этот шедевр нужно совсем немного (если не учитывать, что рыбка должна настояться в маринаде). Интересным рецептом делится сайт "Доброта". Такая рыбка получается сладкой, нежной и сочной – вкус вас приятно поразит!
Ингредиенты на 1 л маринада:
- Мороженая рыба – 2 шт.
- Луковица – 2 шт.
- Лимон – 0,5 шт.
- Сахар – 6 ч.л.
- Морская соль – 4 ч.л.
- Морковь – 1 шт.
- Лист лавровый — 10 шт.
- Перец черный горошком – 9 шт.
Приготовление:
- Помойте и нарежьте лимон кружочками.
- Морковь почистите и натрите на крупной терке.
- Лук нарежьте колечками.
- В банке накладывайте слоями поочередно: лук, лавровый лист, морковь, лимон, сахар – по 0,5 ч.л., соль и перец, а сверху – сельдь. Повторяйте эти шаги, пока банка не будет заполнена.
- Закройте крышкой и поставьте мариноваться в холодильник на 3 дня.
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