Маринованная сельдь по-голландски: рецепт особой закуски к празднику

Все ингредиенты уже есть у вас дома – их просто нужно правильно соединить

На новогодний стол многие хозяйки пытаются приготовить что-то новенькое. Но при этом немногие решаются пробовать какие-то очень экзотические рецепты. Потому и стараются сделать те же блюда в новом исполнении.

Если это — о вас, предлагаем попробовать приготовить маринованную сельдь по-голландски. Ничего особенного покупать не придется, да и времени на этот шедевр нужно совсем немного (если не учитывать, что рыбка должна настояться в маринаде). Интересным рецептом делится сайт "Доброта". Такая рыбка получается сладкой, нежной и сочной – вкус вас приятно поразит!

Ингредиенты на 1 л маринада:

Мороженая рыба – 2 шт.

Луковица – 2 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Сахар – 6 ч.л.

Морская соль – 4 ч.л.

Морковь – 1 шт.

Лист лавровый — 10 шт.

Перец черный горошком – 9 шт.

Приготовление:

Помойте и нарежьте лимон кружочками. Морковь почистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте колечками. В банке накладывайте слоями поочередно: лук, лавровый лист, морковь, лимон, сахар – по 0,5 ч.л., соль и перец, а сверху – сельдь. Повторяйте эти шаги, пока банка не будет заполнена. Закройте крышкой и поставьте мариноваться в холодильник на 3 дня.

Раньше мы рассказывали, как выбрать качественную красную рыбу на Новый год. В частности, на что нужно обращать внимание при выборе стейка и какое мясо лучше не брать.