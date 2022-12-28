Избавляемся от сквозняка: простые и эффективные способы утеплить окна в доме

Несколько дельных советов, как утеплить окна

Вторая половина января может быть довольно морозной, потому украинцам лучше заранее позаботиться о том, как утеплить жилье. Особое внимание следует уделить окнам, чтобы они не пропускали в дом холодный воздух. "Телеграф" расскажет как быстро и эффективно утеплить пластиковые окна.

Для начала нужно проверить, есть ли щели в окне. Сделать это можно простыми способами — взять спичку или зажигалку и осторожно провести по всему периметру рамы. Или же можно провести рукой вдоль рамы, чтобы отследить, в каком месте поступает холодный воздух, передает издание "Вікна".

Пластиковые окна имеют свои слабые места. Если определить, откуда убегает тепло, не удалось, нужно знать, какие существуют проблемные зоны металлопластиковых систем:

Оконная фурнитура;

Штапик (закрепляет стеклопакет);

Уплотнитель из резины. Он проходит между стеклопакетом и рамой.

Место, где металлопластиковая рама примыкает к откосам, отливу и подоконнику.

В окне могут также быть микротрещины. Они могут быть незаметными, но в то же время нарушать герметичность окна.

После выявление проблемы можно приступать к процессу утепления. Если проблема оказалась с уплотнителем створки, утеплителем и фурнитурой, то ее решением должен заняться мастер. А если проблемные места — это откосы и отливы, можно заняться их устранением самостоятельно.

Какие материалы подходят для утепления окон

Для утепления пластиковых окон используют несколько материалов, которые можно приобрести в строительных магазинах:

пенопласт;

минеральная вата;

герметики;

монтажная пена;

специальные смеси.

Способы утепления пластиковых окон

Для устранения сквозняка между подоконником и оконной рамой или между откосами и окном можно использовать для утепления монтажную пену;

На окно можно установить теплосберегающую пленку. Благодаря этому способу теплопотери снизятся практически на 50%;

Также для утепления можно установить энергосберегающий стеклопакет;

В случае, если резиновый уплотнитель потерял эластичность или в нем появились микротрещины, его следует заменить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как легко и просто утеплить двери в доме к зиме. Утеплять можно как дверную коробку, так и саму входную металлическую или деревянную дверь. Для каждого случая предусмотрены разные варианты.