Проблемы с документами и семьей: ретроградный Меркурий 29 декабря "заденет" три знака Зодиака

Неблагоприятный период будет длиться несколько недель и в это время нужно быть очень осторожными

Декабрь подходит к концу и все, затаив дыхание, ожидают Новый 2023-й год. Каждый из нас хотя бы чуть-чуть, но верит в новогоднее чудо, поэтому и ожидает, что в следующем году все наладится и нас будут ждать только хорошие новости.

Однако 2022 год еще не завершился и напоследок подготовил нам еще один неприятный сюрприз — буквально в последние дни года (29 декабря) начинается период ретроградного Меркурия. И ничего хорошего о следующих трех неделях астрологи сказать не могут. Более того, некоторым знакам Зодиака повезет еще меньше, чем другим, сообщает УНИАН.

В особой опасности, по словам астрологов, оказались Девы, Весы и Водолеи. Кому и что грозит – рассказываем дальше.

Дева

Девам следует скорее завершить все свои важные дела, чтобы 29 декабря и в течение трех недель с этой даты не пришлось ничего оформлять, подписывать или покупать. Все важные дела, которые придется делать во время ретро-меркурия, будут сопровождаться какими-то неприятностями — мелкими или достаточно серьезными.

Весы

У Весов в этот период постоянно будет возникать потребность что-либо переделать. Это касается прежде всего документов — то ли неправильно заполненные бланки, то ли ошибка в важных бумагах, то ли просто неправильно указанная цифра в номере счета… Вариантов — множество. Поэтому астрологи советуют представителям этого знака отложить решение важных дел на другое время и быть очень осторожными, если что-нибудь такое придется решать срочно.

Водолей

Водолеев ждут неприятные известия от родственников. Это могут быть как мелкие бытовые конфликты, так и серьезные проблемы у кого-то из родных. Звезды говорят, что плохие новости для представителей этого знака наиболее вероятны в период с 9 по 19 января.

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака в 2023 году ждет богатство и успех. Астрологи говорят, что серьезно повезет в финансовом плане только одному представителю зодиакального круга. На этих людей весь год буквально будут сыпаться выгодные предложения и прекрасные возможности проявить себя с лучшей стороны.