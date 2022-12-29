Как зимой высушить белье за несколько минут: хитрый трюк

Проверенный способ, который поможет в холодное время года

Зимой сушка белья часто превращается в муку. Если батареи недостаточно горячие или у вас много только что постиранной одежды – это становится проблемой, потому что сама по себе она будет сохнуть очень и очень долго. Более того, в квартире после этого еще и будет пахнуть плесенью.

Многие считают, что выручить в такой ситуации могут только специальные сушильные машины или обогреватели. Но нет – есть один хитрый трюк с обычной стиральной машиной, информирует pixelinform.

Полотенце на помощь

Положите на дно барабана чистое сухое махровое полотенце, а сверху — белье, которое планируете высушить. Помните, что вещей должно быть минимальное количество – забивать полный барабан точно не стоит. Затем включите отжим на максимальной скорости.

Вот и все – по завершению цикла из стиралки мы достанем уже практически сухие вещи и махровое полотенце, собравшее в себе излишки влаги. На полное высушивание белья после этого уйдет в разы меньше времени – от нескольких часов до считанных минут.

Раньше мы рассказывали, где лучше сушить одежду в квартире, если нет отопления. А еще – почему нельзя мокрые вещи раскладывать на горячих батареях, как мы это привыкли делать.