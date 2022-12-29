Если перчатки остались дома: 7 способов согреть руки в холодное время

Простые советы для непредвиденных случаев

Зима — прекрасная пора, если не считать холода и мороза, которые могут серьезно испортить настроение и даже самочувствие. Многие называют себя "мерзляками", поэтому стараются в холодный сезон как можно теплее одеваться и соблюдать простые рекомендации, которые помогут сохранить тепло во время зимних прогулок.

Однако есть и те, кому море по колено – они идут на мороз без шарфа и шапки, а также полностью игнорируют необходимость надевать перчатки. Именно для этого типа экстремалов мы нашли на help-me.pp.ua несколько простых способов отогреть замерзшие руки.

Топ-7 базовых методов согревания рук

Быстро потрите руки. Делайте это, пока ваши руки не начнут согреваться (или пока вам не надоест). Время от времени повторяйте эту нехитрую процедуру. Сядьте на руки. Не позволяя потоку воздуха попадать на ваши руки и используя при этом жировые отложения на ваших ягодицах (они хорошо служат для передачи тепла), вам удастся отогреть руки достаточно быстро. Руки нужно засовывать под пятую точку ладонями вверх и держать там примерно 5 мин. Подышите на ваши руки. Попытайтесь теплым воздухом похукать на поверхность своих рук. Затем быстро потрите руками какую-нибудь часть тела, например, бедра с внутренней стороны — движениями сверху вниз. Это поможет разогнать кровь и поскорее отогреть замерзшие руки. Подержите руки в карманах. Спрячьте руки в кармане одежды как можно глубже. Через некоторое время вам должно стать теплее. Положите руки под мышки. Это хороший способ быстро нагреть руки, когда вы находитесь на улице и нет никаких других вариантов их согреть. Сделайте упражнения для рук. Пошевелите пальцами, потяните руки и потрясите ими, чтобы восстановить нормальную циркуляцию крови. Общие упражнения для тела тоже помогут согреть руки. Спрячь руки между бедер. Это еще один простой способ согреться – как и в случае с ягодицами, просто поместите руки в теплое место на некоторое время.

Раньше мы рассказывали, что делать, если зимой замерзли или намокли ноги. Эти простые советы помогут уберечься от болезни после такой неприятности и чувствовать себя комфортно.