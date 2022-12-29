Если перчатки остались дома: 7 способов согреть руки в холодное время
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Простые советы для непредвиденных случаев
Зима — прекрасная пора, если не считать холода и мороза, которые могут серьезно испортить настроение и даже самочувствие. Многие называют себя "мерзляками", поэтому стараются в холодный сезон как можно теплее одеваться и соблюдать простые рекомендации, которые помогут сохранить тепло во время зимних прогулок.
Однако есть и те, кому море по колено – они идут на мороз без шарфа и шапки, а также полностью игнорируют необходимость надевать перчатки. Именно для этого типа экстремалов мы нашли на help-me.pp.ua несколько простых способов отогреть замерзшие руки.
Топ-7 базовых методов согревания рук
- Быстро потрите руки. Делайте это, пока ваши руки не начнут согреваться (или пока вам не надоест). Время от времени повторяйте эту нехитрую процедуру.
- Сядьте на руки. Не позволяя потоку воздуха попадать на ваши руки и используя при этом жировые отложения на ваших ягодицах (они хорошо служат для передачи тепла), вам удастся отогреть руки достаточно быстро. Руки нужно засовывать под пятую точку ладонями вверх и держать там примерно 5 мин.
- Подышите на ваши руки. Попытайтесь теплым воздухом похукать на поверхность своих рук. Затем быстро потрите руками какую-нибудь часть тела, например, бедра с внутренней стороны — движениями сверху вниз. Это поможет разогнать кровь и поскорее отогреть замерзшие руки.
- Подержите руки в карманах. Спрячьте руки в кармане одежды как можно глубже. Через некоторое время вам должно стать теплее.
- Положите руки под мышки. Это хороший способ быстро нагреть руки, когда вы находитесь на улице и нет никаких других вариантов их согреть.
- Сделайте упражнения для рук. Пошевелите пальцами, потяните руки и потрясите ими, чтобы восстановить нормальную циркуляцию крови. Общие упражнения для тела тоже помогут согреть руки.
- Спрячь руки между бедер. Это еще один простой способ согреться – как и в случае с ягодицами, просто поместите руки в теплое место на некоторое время.
Раньше мы рассказывали, что делать, если зимой замерзли или намокли ноги. Эти простые советы помогут уберечься от болезни после такой неприятности и чувствовать себя комфортно.