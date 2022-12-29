Необычный мясной салат с гранатом и орехами – изысканный рецепт на Новый год

Салат формируется в виде торта, поэтому он может стать вашим коронным блюдом на праздничном столе

Праздник близится, а это значит, что пора поискать несколько новых рецептов к новогоднему столу. Его украшением станет, например, закуска "Елка" или роскошные мешочки с курицей и грибами, которые не только очень сочные и сытные, но и прекрасно смотрятся.

Однако если вы ищете что-то максимально простое и в приготовлении, и по своему составу, предлагаем вам рецепт необычного мясного салата. В его состав входят зернышки граната и орехи, что делает его очень особенным, передает Ukr.Media. Кстати, готовится этот салат довольно быстро – как только вы отварите мясо, останется только выложить все слоями.

Ингредиенты:

отварная говядина — 600 г

грецкий орех — 150 г

хмели-суннели – 1 ч.л.

чеснок – 2 зуб.

сметана и майонез – по 100 г

соль – 0,5 ч.л.

чернослив — 100 г

зерна граната — 50-100 г

Приготовление:

Отварите говядину до полной готовности. Пальцами разберите мясо на волокна. Грецкий орех измельчите в блендере или ножом, или же в пакете с помощью скалки (у вас должна получиться ореховая крошка). Соедините орехи с мясом, небольшое количество отложите в другую емкость. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели, соль, а также смесь майонеза и сметаны, все хорошо перемешайте. Нарежьте предварительно немного распаренный чернослив (залейте его небольшим количеством кипятка и оставьте на 2-3 мин, чтобы он немного набух). Тогда беремся выкладывать салат слоями в такой последовательности: примерно треть мяса, затем чернослив, немного зерен граната, снова мясо и так далее, пока не закончатся все ингредиенты. Готовый салат украсьте остатками орехов и зернами граната.

Раньше мы рассказывали о заправке в салаты, которая в тысячу раз вкуснее обычного майонеза. С таким соусом любое блюдо станет настоящим шедевром!