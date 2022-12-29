Необычный мясной салат с гранатом и орехами – изысканный рецепт на Новый год
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Салат формируется в виде торта, поэтому он может стать вашим коронным блюдом на праздничном столе
Праздник близится, а это значит, что пора поискать несколько новых рецептов к новогоднему столу. Его украшением станет, например, закуска "Елка" или роскошные мешочки с курицей и грибами, которые не только очень сочные и сытные, но и прекрасно смотрятся.
Однако если вы ищете что-то максимально простое и в приготовлении, и по своему составу, предлагаем вам рецепт необычного мясного салата. В его состав входят зернышки граната и орехи, что делает его очень особенным, передает Ukr.Media. Кстати, готовится этот салат довольно быстро – как только вы отварите мясо, останется только выложить все слоями.
Ингредиенты:
- отварная говядина — 600 г
- грецкий орех — 150 г
- хмели-суннели – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зуб.
- сметана и майонез – по 100 г
- соль – 0,5 ч.л.
- чернослив — 100 г
- зерна граната — 50-100 г
Приготовление:
- Отварите говядину до полной готовности. Пальцами разберите мясо на волокна.
- Грецкий орех измельчите в блендере или ножом, или же в пакете с помощью скалки (у вас должна получиться ореховая крошка).
- Соедините орехи с мясом, небольшое количество отложите в другую емкость.
- Добавьте пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели, соль, а также смесь майонеза и сметаны, все хорошо перемешайте.
- Нарежьте предварительно немного распаренный чернослив (залейте его небольшим количеством кипятка и оставьте на 2-3 мин, чтобы он немного набух).
- Тогда беремся выкладывать салат слоями в такой последовательности: примерно треть мяса, затем чернослив, немного зерен граната, снова мясо и так далее, пока не закончатся все ингредиенты.
- Готовый салат украсьте остатками орехов и зернами граната.
Раньше мы рассказывали о заправке в салаты, которая в тысячу раз вкуснее обычного майонеза. С таким соусом любое блюдо станет настоящим шедевром!