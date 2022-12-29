Как не замерзнуть в квартире без отопления: семь важных советов

Список простых советов поможет согреться дома

В связи с российскими ракетными обстрелами энергосистемы Украины многих наших граждан не перестает волновать вопрос максимального сохранения тепла в случае отключения отопления. Помочь в этом могут несколько простых советов, придерживаясь которых можно предотвратить теплопотери в доме или квартире.

Семь простых лайфхаков, чтобы не замерзнуть без отопления:

Теплоотражающая пленка

Данное приспособление может накопить максимальное количество тепла в помещении, пока еще работает отопление. Для этого необходимо проклеить её пространство за батареями.

Пить и есть больше горячего

В условиях отключения отопления необходимо помогать согреваться организму изнутри. Для этого еда и напитки должны быть теплыми. К слову, в случае отключения и электроэнергии можно в кратчайшие сроки смастерить самодельный нагреватель-обогреватель своими руками.

Пункты несокрушимости

Пока есть электричество следует узнать о адресах ближайших пунктов несокрушимости. В них можно подзарядить гаджеты и согреться.

Дополнительные источники тепла

На случай кратковременных включений электроэнергии при отсутствии отопления нужно убедиться в исправности обогревателей, кондиционеров и других альтернативных источниках тепла. Если таковых нет, то их можно сделать своими руками.

Выбрать одну комнату для обогрева

Сохранить тепло и обогреть при возможности одно помещение проще, чем всю квартиру. Это должна быть самая утепленная комната в квартире.

Ликвидировать теплопотери

Проверьте окна и двери на наличие щелей, через в дом может проникать холодный воздух. Чтобы их устранить воспользуйтесь клейкой лентой или тканью.

Объединиться с друзьями или родственниками

Договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации. Например, можно временно переехать к близким, которые живут за городом и имеют печное отопление. Кроме того, чем больше человек находится в одной квартире, тем легче будет сохранить тепло.

Напомним, ранее мы писали о том, что одно простое средство поможет сделать дом намного теплее.

Также мы писали о простейшем способе сделать обогреватель своими руками.