Как, где и с кем лучше праздновать Новый год-2023: советы астролога, которые принесут удачу

Новогоднюю ночь следует проводить в комфортной обстановке с самыми близкими людьми

Несмотря на войну, украинцы в предновогодней суматохе готовятся к празднику. Очень тяжелый для многих 2022 год подходит к своему завершению, позволяя нам с новыми надеждами и силами ждать наступления года Черного Водяного Кролика.

И энергии, и упорства хватит сделать все по максимуму. Возможно, не так идеально, как хотелось бы, но точно многое из того, что запланируете. Вот только к вечеру 31 декабря и в новогоднюю ночь силы будут на минимуме. Захочется порелаксировать и в комфортной обстановке встретить Новый год. Об этом рассказывает в своем блоге в Инстаграме астролог Елена Олейник.

Что готовить на праздничный стол

Овощи, фрукты, зелень. Домашняя еда. Из мяса исключить телятину, баранину. Рекомендуется запеченное мясо или приготовленное на гриле: мясо птицы, свинина. Также рекомендуется употреблять и рыбу. Меньше молочных продуктов и мучного, выпечки. Желательно готовить домашнюю еду, свои любимые блюда, максимально вкусные для вас. Алкоголь употреблять в умеренном количестве, потому что на следующий день, уже 1 января плохого самочувствия не избежать. Да и захмелеть можно в новогоднюю ночь быстро, поэтому контролируйте количество выпитого.

Чем украсить интерьер

На праздничный стол постелить скатерть из натурального материала. Интерьер лучше украшать в естественных цветах: зеленый, коричневый, песочный, белый. Можно украшать живыми цветами или цветочным принтом.

Что одеть

Желательно не одевать экстравагантную одежду. Выберите классику: маленькое черное платье, юбку-карандаш, однотонную или клетчатую рубашку свободного кроя, гольф, брюки классического прямого или свободного кроя, чтобы не отягощали движения. Цвета: черный, белый, коричневый, синий, серый, бордовый, пепельный. Материал одежды: натуральная кожа, вельвет, шелк, хлопок.

Волосы можно зачесать в идеальный хвост или заплести косу, сделать шишку или выровнять утюгом. Главное – это гладкость, ровные линии в прическе. Если локоны – то не во всю длину или легкие волны. Прическа должна быть максимально удобной и лаконичной. Украшения только из драгоценных материалов: золото, бриллианты, жемчуг или украшения из дерева.

С кем и где праздновать

Настроение на Новый год будет побуждать праздновать в кругу семьи или вместе со старыми проверенными друзьями. Хорошо, если вы соберете рядом с собой тесную компанию людей своего возраста. Со старшим поколением лучше начать праздновать, но не проводить весь праздник вместе – возможны недоразумения. Например, встретить с родителями или свекрами, бабушками, дедушками, а затем – продолжить празднование с друзьями в другом месте. Также удачными будут празднование-свидание с любимыми – страсть и теплое общение гарантировано.

В ночь с 31 декабря на 1 января рекомендуется загадывать желания, особенно касающиеся материального благополучия и уюта, мира.

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