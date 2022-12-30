Сколько выходных будет у украинцев в январе-2023: календарь на месяц
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Из-за военного положения в Украине дополнительных выходных в январе не будет
Первый месяц 2023 года принесет жителям Украины немало государственных и профессиональных праздников. Предупредим сразу, что дополнительных выходных по случаю важных дат в январе нет. Военное положение в Украине будет действовать до 19 февраля 2023 года.
"Телеграф" рассказывает, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в январе, а также, какие праздники будут отмечаться в первый месяц 2023 года.
Выходные в январе-2023 в Украине
Выходные: 1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28 и 29 января.
Рабочие дни: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 января.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в январе-2023 в Украине
1 января — Новый год
6 января — Рождественский сочельник (Святвечер)
7 января — Рождество Христово
12 января — День украинского политзаключенного
14 января — Старый Новый год
19 января — Крещение Господне (Богоявление)
20 января — День Автономной Республики Крым
22 января — День Соборности и Свободы Украины
24 января — Международный день образования и День внешней разведки Украины
25 января — Татьянин день
26 января — Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны
29 января — День памяти героев Крут
30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
31 января — Всемирный день ювелира
Добавим, что в январе погода порадует украинцев "плюсами" на столбиках термометров. Синоптики удивили прогнозом на второй зимний месяц.