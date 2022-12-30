Сколько выходных будет у украинцев в январе-2023: календарь на месяц

Из-за военного положения в Украине дополнительных выходных в январе не будет

Первый месяц 2023 года принесет жителям Украины немало государственных и профессиональных праздников. Предупредим сразу, что дополнительных выходных по случаю важных дат в январе нет. Военное положение в Украине будет действовать до 19 февраля 2023 года.

"Телеграф" рассказывает, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в январе, а также, какие праздники будут отмечаться в первый месяц 2023 года.

Выходные в январе-2023 в Украине

Выходные: 1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28 и 29 января.

Рабочие дни: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 января.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в январе-2023 в Украине

Календарь праздников и выходных в январе 2023 года

1 января — Новый год

6 января — Рождественский сочельник (Святвечер)

7 января — Рождество Христово

12 января — День украинского политзаключенного

14 января — Старый Новый год

19 января — Крещение Господне (Богоявление)

20 января — День Автономной Республики Крым

22 января — День Соборности и Свободы Украины

24 января — Международный день образования и День внешней разведки Украины

25 января — Татьянин день

26 января — Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны

29 января — День памяти героев Крут

30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

31 января — Всемирный день ювелира

Добавим, что в январе погода порадует украинцев "плюсами" на столбиках термометров. Синоптики удивили прогнозом на второй зимний месяц.