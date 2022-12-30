Землю будет штормить: названы даты магнитных бурь в январе 2023 года
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Названы тяжелые даты для метеозависимых граждан в январе
Уже в начале января 2023 года Землю накроет магнитная буря, однако она будет только первой, а на протяжении всего месяца нашу планету ожидают еще несколько эпизодов геомагнитной активности.
Так, согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, первая магнитная буря января ожидается 3 числа. Её активность будет слабой. Кроме того, геомагнитный шторм предполагается еще и 19-20 января.
В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний. При этом, стоит отметить, что прогноз на столь длительный срок может быть не точным и может быть подвержен изменениям.
Что такое магнитные бури
Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля нашей планеты, которые могут длится по времени от нескольких часов до нескольких суток. Они появляются, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.
Кто подвержен действию магнитных бурь
Во время высокой активности геомагнитного поля пожилые, метеозависимые и беременные люди могут ощущать боли в голове, сердце, суставах и спине. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
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