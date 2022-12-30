Церковный календарь 2023: какие важные праздники украинцы будут отмечать в январе
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В этом месяце Рождество Христово празднуем по юлианскому календарю
Согласно церковному календарю, в январе 2023 года украинцы будут отмечать несколько больших православных праздников и событий. Это и Рождество Христово, и Собор Пресвятой Богородицы, и Крещение Господне, Святой мученицы Татьяны и другие важные религиозные даты.
"Телеграф" рассказывает, когда нужно отмечать каждый из них. Смотрите в церковном календаре, какие еще православные праздники впереди.
Какие церковные праздники отмечают в январе 2023 года:
6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста
7 января – Рождество Христово. Начало Святок
8 января – Собор Пресвятой Богородицы
14 января – Обрезание Господне. День святого Василия Великого
17 января – Последний день Святок
18 января – Крещенский сочельник. Постный день
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне
20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Предтечи
25 января – Святой мученицы Татьяны
29 января – Неделя о Закхее
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.