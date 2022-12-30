Церковный календарь 2023: какие важные праздники украинцы будут отмечать в январе

В этом месяце Рождество Христово празднуем по юлианскому календарю

Согласно церковному календарю, в январе 2023 года украинцы будут отмечать несколько больших православных праздников и событий. Это и Рождество Христово, и Собор Пресвятой Богородицы, и Крещение Господне, Святой мученицы Татьяны и другие важные религиозные даты.

"Телеграф" рассказывает, когда нужно отмечать каждый из них. Смотрите в церковном календаре, какие еще православные праздники впереди.

Какие церковные праздники отмечают в январе 2023 года:

Церковный календарь на январь 2023 года

6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста

7 января – Рождество Христово. Начало Святок

8 января – Собор Пресвятой Богородицы

14 января – Обрезание Господне. День святого Василия Великого

17 января – Последний день Святок

18 января – Крещенский сочельник. Постный день

19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне

20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Предтечи

25 января – Святой мученицы Татьяны

29 января – Неделя о Закхее

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.