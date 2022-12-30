Укр

Согреют и укрепят иммунитет: какие специи помогут справиться с холодами

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Специи
Специи

Многие специи помогают разгонять кровь, что хорошо подойдет для зимней поры

Поскольку украинцев предупредили, что текущая зима будет самой сложной в истории, то в сети появилось множество полезных советов о том, как согреться в холодную пору, часть из которых касается еды. В том числе можно обратить внимание на специи, которые часто можно встретить на кухне.

Как рассказала диетолог и гастроэнтеролог Татьяна Батын, некоторые приправы помимо согревающего эффекта также являются природными антисептиками и оказывают укрепляющий эффект на иммунитет.

Корица

Помимо свойства разжижать кровь и тем самым улучшать кровообращение и согревать организм, эта специя также полезна при сахарном диабете, ведь позволяет повысить чувствительность клеток к инсулину и ускоряет углеводный обмен.

Бонусом также будет то, что корица имеет свойство утолять голод.

Гвоздика

Известная помощница при борьбе с вирусными и бактериальными заболеваниями специя также обладает антисептическими и согревающими свойствами. Ее также рекомендуют употреблять в случае язв и гастрита.

Кардамон

Зеленый кардамон рекомендуют употреблять при ощущении тяжести в желудке, а чай с этой специей советуют употреблять при астме, мигрени и болях в горле.

Куркума

Еще одна специя, которая известна свойствами разжижать кровь и улучшать кровообращение. Кроме того, куркума является природным антибиотиком и мощным антиоксидантом.

Имбирь

Острая специя, часто используемая для борьбы с зимними простудами и гриппом, также известна способностью улучшать кровообращение, укреплять иммунитет и ускорять обмен веществ.

Красный перец

Фермент капсаицин, который содержится в красном перце, ускоряет кровообращение, чем вызывает чувство тепла или жгучести в желудке. Кроме того, это отличная приправа к мясу и рыбе.

Масала

Если вы хотите все и сразу, то можно обратить внимание на эту традиционную смесь специй, которая очень популярна в Индии. Она состоит из имбиря, перца чили, кардамона, гвоздики, корицы с добавлением черного перца и семян фенхеля.

Для того чтобы согреться, ее рекомендуют добавить в черный чай с молоком и медом.

Напомним, раньше "Телеграф" писал о том, какие существуют способы быстро согреться, если вы находитесь на улице.

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