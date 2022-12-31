Что делать, чтобы очки не запотевали на морозе: лайфхак, который не даст вам "ослепнуть"

Благодаря этим советам, вашим очками больше не будут страшны перепады температур

"Владельцы" плохого зрения, а от того и очков, каждую зиму сталкиваются с такой проблемой, как запотевание линз. Не очень удобно, когда и так плохо видишь, еще и очки покрывает "пеленой" из-за перепадов температуры. Как же избежать появления конденсата на стеклах, и всегда оставаться "со зрением"?

Оказывается, отличными помощниками в борьбе с запотеванием очков являются простые средства, которые есть в каждом доме, пишет prostoway. Хватит всего несколько капель, чтобы забыть о проблеме протирания линз после того, как зайдешь в теплое помещение с улицы. Что же это за средства?

Советы, чтобы очки не запотевали в мороз

Чтобы избежать таких проблем, можно прибегнуть к народным методам. Все просто, вам нужен будет либо шампунь, либо мыло. Перед тем как выходить на улицу, нанесите на стеклышки с обеих сторон капельки шампуня или мыльной воды, а затем протрите мягкой салфеткой.

Также можно нанести небольшое количество глицерина и так же протереть салфеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал как народными средствами избавиться от плесени на стенах. Если она образуется возле окон из-за конденсата нужно сначала справиться с ним. Кроме проветривания поможет маленькая хитрость.