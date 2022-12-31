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Православные посты в январе 2023 года: в какие дни нужно поститься (календарь)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
До Рождества продолжается пост
До Рождества продолжается пост. Фото Pixabay

Рождественский пост, согласно юлианскому календарю, заканчивается уже после Нового года

В начале 2023 года православные украинцы, которые придерживаются юлианского календаря, будут отмечать важнейший праздник — Рождество Христово. Помимо этого в церковном календаре на январь есть еще ряд важных для верующих дней. Кроме 6 января, когда заканчивается Рождественский пост, в этом месяце предусмотрено несколько однодневных постов.

"Телеграф" рассказывает, какие многодневные и однодневные посты установлены в январе 2023 года и когда завершается Рождественский пост у христиан восточного обряда. Вы можете узнать все важные церковные даты этого месяца в нашем календаре.

Рождественский пост, начавшийся еще 28 ноября 2022 года, подойдет к завершению 6 января 2023 года. Он длился 40 дней и предусматривал ряд ограничений, в том числе касательно еды. Согласно календарю питания, в воскресенье 1 января разрешена к употреблению рыба. В период 2-6 января в понедельник, среду и пятницу — сухоядение, вторник и четверг — горячая пища без масла, суббота и воскресенье — горячая пища с маслом. В канун Рождества, в Святой вечер, накрывают ужин, по традиции в нем 12 блюд.

Даты православных постов в январе 2023

В этом месяце поститься необходимо:

  • Продолжение Рождественского поста — 1-6 января.
  • Однодневный пост 18 января.
  • Однодневный пост 25 января.
  • Однодневный пост 27 января.
Посты в январе-2023
Посты в январе-2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы будут отмечать Рождество, Щедрый вечер и Крещение.

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#Пост #Календарь #Январь #Церковные праздники