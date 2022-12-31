Укр

Мерзнут руки? Что можно делать для согрева и что категорически нельзя при обморожении

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Не стоит пренебрегать перчатками
Не стоит пренебрегать перчатками. Фото londondermatologist.co.uk

Зимой чаще всего мерзнут первыми конечности. Даже если на улице нет сильных морозов, руки начинают зябнуть довольно быстро.

В Канаде с такой проблемой предлагают разбираться защищая руки от холода и улучшая приток крови к рукам. Кроме очевидного совета надеть перчатки, можно сделать немало, если руки замерзли.

Если руки быстро мерзнут:

  • Помашите руками круговыми движениями, чтобы кровь попала в ладони.
  • Подуйте теплым воздухом на холодные руки.
  • Спрячьте руки под одеждой рядом с теплой кожей, например, на груди, животе или под мышками.
  • Согрейте руки под теплой водой или потирая их друг о друга.

Кроме этого можно использовать дополнительный внешний обогрев, например, грелку для рук. Чтобы снизить риск обморожения, советуют иметь не только обычные перчатки, но и пару водонепроницаемых для непогоды. Рукава нужно максимально спустить, чтобы не было зазора на кисти, а рукам должно быть свободно в перчатках или рукавицах.

Если вы понимаете, что могли обморозить или сильно переохладить руки нужно постараться вернуть чувствительность. Нельзя растирать ничем руки или погружать их в горячую воду, можно использовать исключительно теплую, а в сложных случаях может понадобиться обращение к медикам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеться в помещении и на улицу, чтобы не мерзнуть в зимние холода. Чтобы уберечь ноги от холода и лишней влаги также есть простые способы — часть из них не требует затрат.

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