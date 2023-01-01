Гороскоп Таро на январь 2023 для всех знаков: Рыб накроет счастье, а Козерогов - волна перемен

Многим новый год принесет перемены

Первый месяц 2023 года многим предоставит возможность переосмыслить свою жизнь и в чем-то изменить ее к лучшему, — однако некоторые наоборот столкнутся с испытаниями.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на январь 2023 для всех знаков Зодиака.

В этот раз выпали такие карты

Овен — Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. В первый месяц 2023 года Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Телец — Восьмерка кубков

Еще эта карта называется "Владыка отказа от успеха". Возможно, в начале года Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Близнецы — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в январе, — таким образом Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Рак — Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, и начало года может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Лев — Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в первый месяц 2023 года Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.

Дева — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в январе у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите пока важные дела.

Весы — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон имеют рубашку. Они значат, что по какой-то причине вопрошающий не может услышать ответ, — он может быть к этому не готов, не хотеть слышать ответ, или же его будущее еще не определилось.

Скорпион — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Стрелец — Четверка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой завершенной работы. Она может указывать на то, что в январе Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Козерог — перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Водолей — Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте в январе наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Рыбы — Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.