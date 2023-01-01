Гороскоп Таро на январь 2023 для всех знаков: Рыб накроет счастье, а Козерогов - волна перемен
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Многим новый год принесет перемены
Первый месяц 2023 года многим предоставит возможность переосмыслить свою жизнь и в чем-то изменить ее к лучшему, — однако некоторые наоборот столкнутся с испытаниями.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на январь 2023 для всех знаков Зодиака.
Овен — Девятка пентаклей
Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. В первый месяц 2023 года Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.
Телец — Восьмерка кубков
Еще эта карта называется "Владыка отказа от успеха". Возможно, в начале года Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.
Близнецы — перевернутая Умеренность
Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в январе, — таким образом Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.
Рак — Колесо фортуны
Название карты говорит само за себя, и начало года может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.
Лев — Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в первый месяц 2023 года Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.
Дева — перевернутая Пятерка мечей
Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в январе у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите пока важные дела.
Весы — пустая карта
В колоде есть две карты, которые с обеих сторон имеют рубашку. Они значат, что по какой-то причине вопрошающий не может услышать ответ, — он может быть к этому не готов, не хотеть слышать ответ, или же его будущее еще не определилось.
Скорпион — перевернутый Рыцарь пентаклей
Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.
Стрелец — Четверка жезлов
Эта карта еще называется Владыкой завершенной работы. Она может указывать на то, что в январе Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.
Козерог — перевернутый Суд
Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?
Водолей — Семерка мечей
Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте в январе наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.
Рыбы — Шестерка кубков
Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.
Напомним, ранее "Телеграф" также писал, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.