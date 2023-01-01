Понадобится мука, сахар и соль: действенные способы, которые помогут разжечь разжечь сырые дрова

Лучше всего разгораются и горят сырые дрова из березы.

Разжигать мокрые или даже просто влажные дрова намного сложнее, но зная некоторые хитрости, это можно сделать намного быстрее. Также мы ранее делились советами, которые помогут обогреть дом используя минимальное количество дров.

Интересным лайфхаком поделился ТикТок-блогер proverialka_lite. Он отметил, что для того, чтобы сырые дрова хорошо загорелись, нужно сделать специальную присыпку из сахара и муки, а после посыпать смесью поленья. Готовится смесь достаточно просто: соедините 3 ч.л. муки и 1 ч.л. сахара и хорошо все перемешайте.

Однако и это не все способы, которые вам помогут. Рассказываем, что можно еще сделать.

Как разжечь сырые дрова

Первое — разберите дрова на мелкие частицы, ведь так они быстрее высохнут и разгорятся.

Второе – сделайте небольшой постамент из газет, и сложите дрова в шалаш. Готовую конструкцию присыпьте мелкой солью, ведь это отличный адсорбент. После проведения всех этих процедур конструкцию можно поджигать.

Третье — когда огонь разгорится, можно подлаживать дрова побольше.

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