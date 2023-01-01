Новые горизонты и решение давних проблем: что подготовил январь 2023 года для разных знаков Зодиака

Начало нового года многим запомнится как отличный период перемен

Вот и настал долгожданный 2023 год. Многие с нетерпением ждали этого момента, чтобы перелистнуть очередную страницу своей жизни и начать все с чистого листа. Чьи-то мечты уже начали сбываться, а кому-то придется еще немного подождать.

Что приготовил каждому из знаков Зодиака январь нового года, знает ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта "Битва экстрасенсов" Хаял Алекперов. По его словам, первый месяц 23-го года обещает немало положительных изменений в жизни многих представителей зодиакального круга. Однако чтобы все шло по плану, лучше заранее узнать, на что стоит обращать внимание в этом месяце, пишут Факты.LIFE.

Овны

Приготовьтесь к тому, что обстоятельства не будут отвечать вашим ожиданиям. Но это совсем не значит, что вам ничего не светит – вероятно, все удастся, просто идти к желательному результату придется каким-то неожиданным способом. В январе старайтесь проявлять гибкость.

Тельцы

Начало месяца порадует Тельцов приятными новостями, связанными с основной сферой вашей деятельности. Возможно, речь идет о долгожданном повышении или о проекте, о котором вы давно мечтали. На любовном фронте звезды обещают гармонию — представителям этого знака даже удастся уладить давние споры, если для них это действительно важно.

Близнецы

Не стоит огорчаться, если в некоторых начинаниях вы столкнетесь с препятствиями. Звезды советуют не плыть против течения, а попытаться изменить свой курс. Высокая вероятность, что вы просто не замечаете альтернативной дороги, которая на самом деле может оказаться даже лучше. В конце месяца, кстати, возможна неожиданная прибыль, а это прекрасный повод, чтобы порадовать себя чем-то особенным.

Раки

В этот период Ракам лучше быть настойчивее. Даже если окружающие постоянно пытаются изменить ваши взгляды на те или иные события, оставайтесь верны себе и своим убеждениям — ваша интуиция не подведет вас. В делах любовных Ракам сейчас может не очень везти — январь может оказаться богатым конфликтами и недоразумениями. Не ведитесь на провокации и постарайтесь держать себя в руках.

Львы

Начало января порадует Львов продвижением по важным для них делам. Скорее всего, им встретятся люди, способствующие развитию определенного проекта. Однако к финансам звезды советуют относиться с осторожностью – сейчас не самое лучшее время для спонтанных покупок, особенно если речь идет о чем то дорогом. Помните, что в этот период они могут оказаться совсем невыгодными.

Девы

Январь 2023 для Дев – время внутренних перемен. Вопросы, над которыми они долго размышляли, сейчас могут быстро решиться. Если раньше какая-то ситуация казалась безысходной, сейчас эту проблему Девы с легкостью решат. Самое интересное, что причиной таких кардинальных изменений будут вовсе не внешние факторы, а свежий взгляд представителей этого знака на давно не дававшие им покоя вопросы.

Весы

В январе звезды обещают Весам удачу в решении финансовых вопросов: возможна как неожиданная прибыль, так и возврат старых долгов, о которых вы уже давно и думать перестали. В личной жизни одиноким сердцам начало нового года приготовило новые знакомства. Немала вероятность, что именно сейчас вы встретите свою судьбу.

Скорпионы

Середина зимы предсказывает Скорпионам немало положительных изменений в профессиональной сфере. Представители знака имеют все шансы с легкостью добиться желаемого результата в карьере. Главное при этом – не отказываться от помощи окружающих и чаще прислушиваться к их советам.

Стрельцы

Январь для Стрельцов – подходящее время для новых начинаний. Сейчас вы можете встретить многих людей, которые помогут вам в реализации замыслов. А вот в конце месяца старайтесь внимательнее относиться к собственному здоровью – есть вероятность обострения хронических болезней.

Козероги

Не спешите с выводами о новых людях, ведь первое впечатление может оказаться ошибочным. Кроме того, не перекладывайте ответственность за свою жизнь на других — если вы решили, что кто-то должен вам в чем-то помочь, а он этого не делает, — проблема не в этом человеке. Прислушайтесь к себе и попробуйте взяться за дело снова, без ожидания посторонней помощи. Конец января порадует Козерогов хорошими новостями, связанными с семьей.

Водолеи

В этот период звезды советуют Водолеям избегать любых спонтанных решений. Старайтесь все хорошо обдумывать и не делать резких шагов. Если вам нужно принять трудный выбор, лучше обратитесь за советом к своим близким – их оценка будет менее пристрастной, а ваши бурные эмоции могут только испортить дело.

Рыбы

Январь для Рыб – время для творчества. Сейчас вдохновение будет вашим частым гостем, так что даже рутинные скучные дела вы будете решать легко и быстро, выбирая нестандартные и очень интересные подходы. В конце месяца у семейных представителей знака может назреть серьезный разговор с любимым человеком. Если это случилось, старайтесь не откладывать его.

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