Универсальная специя, которая коренным образом изменит вкус: добавляют в квашеную капусту опытные хозяйки

Вкус этой заготовки, пожалуй, еще с детства известен каждому

Многие люди просто обожают квашеную капусту. Приготовить ее очень просто, а толку от такой заготовки немало. В ней содержится много микроэлементов и клетчатки, аминокислоты, флавоноиды, а еще – витамин С в большом количестве. Все эти соединения оказывают положительное влияние на наш организм, в частности на работу мозга и обмен веществ.

Однако, чтобы сделать традиционное украинское блюдо еще вкуснее, стоит добавить всего одну специю. Она – универсальная, и как отмечает prostoway, может также добавляться к тушеной капусте, домашнему хлебу, картофельному пюре, плову и другим блюдам.

Речь идет о тмине. В маленьких количествах он помогает раскрыть вкус этих блюд. Однако помните, что всему должна быть мера – если переборщить со специей, эффект будет противоположным. Обычно на 1 кг капусты достаточно 2 ч.л. тмина.

Чем еще можно улучшить вкус квашеной капусты

Кроме тмина опытные хозяйки рекомендуют добавлять в капусту карамелизированный лук. Это поможет раскрыть вкус блюда совсем с другой стороны. Также можно "разбавить" вкус яблоками — они хорошо сочетаются и с капустой, и с морковью.

Раньше мы рассказывали, почему темнеет квашеная капуста и что с этим делать. Всего несколько важных советов поможет вам избежать такой неприятности в будущем.