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Пять способов доесть все, что вы приготовили на Новый год

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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После встречи Нового года часто остается слишком много еды Новость обновлена 01 января 2023, 20:00
После встречи Нового года часто остается слишком много еды. Фото pexels.com

Советы для тех, кто немного переусердствовал, накрывая праздничный стол

Украинцы — очень гостеприимные и на праздники мы часто готовим очень много блюд. Иногда настолько много, что и девать некуда: выбросить жалко, а доедать уже нет сил.

Что делать, если после встречи Нового года у вас осталось слишком много еды, рассказывает ТСН. Оказывается, есть не менее 5 способов "справиться" с остатками праздничного застолья.

Раздать нуждающимся

Самое простое решение, что делать со свежими блюдами, которые вам не под силу съесть – это раздать еду нуждающимся. Вы можете сложить блюда в одноразовые контейнеры, добавить пластиковую ложку или вилку, собрать все в сумку и занести самодельный подарочек бездомным.

Еще один вариант – поискать в Интернете местные группы, которые нацелены на "фудшеринг". Там вы сможете предложить отдать еду тем, кому она действительно сейчас нужна. Как правило, в таких случаях волонтеры сами за ней приезжают.

Заморозить

Понятно, что оливье или сельдь под шубой замораживать бессмысленно, а вот мясные нарезки, сыры и свежие овощи спокойно можно положить в морозильную камеру. Через некоторое время вы будете очень рады их там найти.

Герметически упаковать и убрать в холодильник

Если обеспечить герметичную упаковку, то ряд блюд можно съесть в течение нескольких дней. Такой способ хранения продлит жизнь салатов, гарниров и главных блюд на 2-3 дня.

Приготовить пиццу или солянку

Из остатков сырной и мясной тарелок, оливок, овощей и картофеля можно приготовить солянку или пиццу. Причем пригодится все, что у вас осталось – пропорции вы подберете сами.

Тосты и сухари из хлеба

Из остатков хлеба можно наделать тосты или нарезать его на небольшие кусочки и сделать в духовке сухари. А еще можно замочить куски хлеба в смеси из молока и яйца, обжарить с обеих сторон м все — вкусный тост готов!

Ранее "Телеграф" рассказывал о правилах размещения продуктов в холодильнике: что можно класть на дверцу, а что — на верхнюю полку. Эти правила помогут продлить срок годности многих продуктов.

Теги:
#Хранение продуктов #Праздничный стол #Праздничные блюда #Новый год 2023