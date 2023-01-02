Пять простых правил, как подготовиться к морозам: нельзя забывать про домашних питомцев

Для автомобилистов лучше иметь несколько наборов на случай ЧП — для дома и машины

В Украину к Рождеству придут морозы. Снижение температуры прогнозируют достаточно сильное, и к нему стоит подготовиться заранее.

"Телеграф" собрал пять рекомендаций как подготовиться к холодам. Позаботиться стоит не только о своем жилье и самочувствии, но и о питомцах. Министерство здравоохранения США рекомендует начать со своего дома.

Прочистите желоба и оберните внешние трубы если вы живете в частном доме. Для все видов жилья будет актуальной рекомендация заделать имеющиеся щели и проверить исправность систем отопления, водонагревателей, термостатов, котлов. Проверьте состояние автомобиля — его шины, уровень антифриза, наличие незамерзающего омывателя и полноту бака с топливом. В машину также лучше положить аварийный набор на случай непредвиденной ситуации в дороге — еду, воду, аптечку, фонарик, смену носок. Проверьте комплект на случай ЧП дома — зарядить мобильные телефоны, иметь запас еды, воды, батареек. Фонариков может быть несколько — их лучше держать в легкодоступном месте. Снежная погода может привести к дезориентации домашних животных, напоминает ведущий и блогер Боб Вилла. Они могут потеряться и это стоит учесть. Специалист по домашнему обустройству также отмечает, что для короткошерстных собак на прогулке в морозы куртка — не излишество. Не перенапрягайтесь. Морозы — стресс для организма, особенно при активности на улице. Перед начало работы лучше сделать разминку, а во время — перерывы.

Во время похолодания также нужно менять привычные вещи, например — прогревать автомобиль дольше. В этом процессе есть и дополнительные нюансы. Однако морозы в Украине продержатся недолго.