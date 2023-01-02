Стоит ли отключать ноутбук из розетки, если он полностью заряжен – что говорят эксперты

Одна из двух наиболее распространенных ошибок в пользовании ноутбуком – это именно неправильная зарядка устройства

Многие владельцы ноутбуков убеждены, что аккумулятор прослужит дольше, если отключать полностью заряженное устройство от сети и возвращать его на зарядку, когда лэптоп уже сильно разряжен. Но поскольку ситуация с электроэнергией в стране остается сложной, большинство стараются постоянно подключаться к электросети — на всякий случай.

Какой вариант менее вреден для ноутбука и правильно ли отключать его от зарядки, если техника "сытая" на все 100%, рассказывает root-nation.com. В этой статье вы также найдете рекомендации, как продлить срок эксплуатации вашего лэптопа, и распространенные ошибки, приводящие к порче батареи.

Выключать из розетки или нет

Непрерывная зарядка ноутбука – это самая распространенная ошибка. Некоторые пользователи считают, что раз устройство уже подключено к розетке, то аккумулятор будет постоянно заряжен и так будто удастся избежать лишних циклов зарядки. На самом деле это не так: когда мы заряжаем аккумулятор до 100%, такой заряд постоянно держаться не будет – батарея ноутбука устроена таким образом, что со временем уровень заряда все равно падает ниже максимальной отметки и ноутбук снова попытается зарядить его. То есть, держа лэптоп на зарядке непрерывно, мы еще больше сокращаем промежутки между циклами зарядки, что губительно сказывается на его батарее. Происходят так называемые мини-циклы зарядки, негативно влияющие на емкость аккумулятора. С течением времени гаджет уже не будет заряжаться до 100%.

В некоторых моделях есть возможность достать аккумулятор и подключить ноутбук прямо к розетке. Однако и такой вариант – не панацея. Даже если аккумулятор некоторое время полежит отдельно, он все равно будет разряжаться.

Как правильно заряжать ноутбук, чтобы он прослужил долго

Первое, о чем стоит знать всем владельцам ноутбуков: разряжать батарею до нуля не рекомендуется. Это негативно сказывается на работе устройства и его способности держать заряд. Второе правило: старайтесь держать заряд в диапазоне 20–80% или 30–70%. Это самый лучший вариант для нормальной работы аккумулятора. Так ваш гаджет прослужит подольше.

Еще одна важная рекомендация от экспертов

Следите за тем, чтобы ноутбук не перегревался – это еще одна частая проблема, которая приводит к некорректной работе устройства. Старайтесь никогда не закрывать свободный доступ воздуха к вентиляторам системы охлаждения. Такое случается, например, когда вы кладете включенный ноутбук на мягкие поверхности.

Ранее мы рассказывали о двух способах зарядить ноутбук от павербанка. Правда, нужно помнить, что обычный Power Bank для этого не подойдет – нужно покупать специальные мощные модели, которые "потянут" зарядку лэптопа. Стоят они заметно дороже обычных павербанков.