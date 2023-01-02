На что обязательно следует обратить внимание, покупая дешевый смартфон: эта вещь отвечает за безопасность ваших данных

Часто бывает, что хорошо "нафаршированные" телефоны оказываются не столь уж выгодными для покупателя

В период новогодне-рождественских праздников многие сетевые магазины предлагают скидки на технику. И каждый раз на распродажах присутствуют дешевые смартфоны — преимущественно это бюджетные линейки, уже немного устаревшие, но готовые некоторое время хорошо на вас поработать.

Однако помните, что ориентироваться только на низкую цену, покупая новый смартфон, не стоит. Даже если вас не интересует объем памяти гаджета, сколько в нем камер и мегапикселей, ширина экрана и другие подобные штуки, все равно есть одна обязательная вещь, на которую следует обратить внимание. О чем идет речь, рассказывает itechua.com.

Смартфоны – это не просто оборудование, здесь хранятся ваши данные

Каждый смартфон состоит не только из аппаратного обеспечения (процессор, батарея, камера и т.п.), но и программного. За его обслуживание и поддержку ответственность несет в большей степени производитель, однако политика поддержки и обновлений у разных производителей сильно отличается.

Некоторые компании предлагают обновление программного обеспечения для своих устройств в течение нескольких лет, а также обещают регулярные исправления безопасности, чтобы смартфоны всегда были в курсе последних обновлений. В то время как другие почти не заботятся о безопасности своих устройств.

При покупке телефона убедитесь, что он получает обновление

Без регулярных обновлений ПО и исправлений смартфон сразу становится угрозой безопасности ваших данных, а значит, и для вас. В таком случае телефон становится более доступным для вредоносных программ, которые могут получить доступ ко всем вашим данным: фотографиям, контактам в телефонной книге и даже банковским реквизитам. Поэтому при покупке нового смартфона вы должны убедиться не только в том, что устройство продают по действительно выгодной цене, но и в том, что вы получите программную поддержку на запланированное время его использования.

Часто речь идет о поддержке сроком на 1 год. От таких смартфонов лучше держаться как можно дальше.

Лучше выбирать телефон с более продолжительной гарантией – например, 3-5 лет. Преимущественно таковые предлагают всемирно известные производители Samsung и Google, а в последнее время еще и Xiaomi. Подумали о безопасности пользователей и в Oppo.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько раз в день можно заряжать телефон, чтобы он прослужил как можно дольше. Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают пользователи, пытаясь держать смартфон "в тонусе" и как это влияет на продолжительность его жизни.